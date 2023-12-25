حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. توفير الحياة الكريمة للمواطنين في مقدمة الأولويات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين ورفاههم ورفعتهم في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، التي توليها حكومة الإمارة كل الاهتمام، وتسخر في سبيل تحقيقها كافة الإمكانات، وتحشد لها كل الجهود من أجل راحة المواطن وسعادته واستقراره.

البيئة الداعمة

كما أكد سموه أن دبي لا تدخر جهداً في سبيل تهيئة البيئة الداعمة لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات الوطنية بتقديم كل ما يلزم لتأكيد إسهامهم الإيجابي المؤثر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، ضمن مسيرة طموحة، تمضي بها دبي نحو المستقبل الواعد المنشود، لا سيما على صعيد التنمية الاقتصادية في ضوء الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي ترمى لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية وأيضاً العالمية.

تواصل دائم

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، أمس، عدداً من رجالات دبي وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في زعبيل، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل الدائم مع المسؤولين والمواطنين، والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، ومناقشتهم في الموضوعات، التي تمس حياتهم وأعمالهم، من أجل تلبية تطلعاتهم وتهيئة كل ما يلزم لتمكينهم من الاضطلاع بأدوارهم على الوجه الأمثل كشركاء في بناء مستقبل دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

حاضر دبي ومستقبلها

وقال سموه في حسابه على منصة ((x)) أمس: ((التقيت اليوم عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد- رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمس المواطنين... ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي... تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سر قوة دبي ونجاحها الدائم... نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم... ومن هذه اللقاءات نؤكد أن حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها... نحن من الناس ونعمل للناس... ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها)).

نهج أصيل

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: ((لقاء أهل دبي والحديث إليهم حول أعمالهم وتطلعاتهم نهج أسسه المغفور له، بإذن الله تعالى، جدي الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، ورسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كركيزة من الركائز، التي تقوم عليها منظومة إدارة شؤون الإمارة.. ونحن حريصون على السير على هذا النهج الأصيل لنتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم.. ولنطلع على ما يقومون به من مشاريع وإنجازات.. فهم شركاء في مسيرة هدفها الوصول إلى المركز الأول في كل شيء.. نحن نعمل من أجل حاضر مزدهر وغد مشرق يعم فيه الخير الجميع... وتواصلنا ولقاءاتنا المستمرة سر قوة دبي ونجاحها الدائم)).

الوطن والمواطن

وتبادل سمو ولي عهد دبي خلال اللقاء الحديث مع الحضور حول عدد من الموضوعات، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما تم التطرق إلى عدد من المسائل المتعلقة بالأهداف الاقتصادية الطموحة للمرحلة المقبلة، وما هو مطلوب القيام به من أجل صون المكتسبات، التي حققتها إمارة دبي في جميع القطاعات، والوصول إلى إنجازات جديدة تدعم تصدر دبي لمؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن الاهتمام بالمواطنين وتحقيق طموحاتهم في العمل والعيش سيبقى على رأس أولويات دبي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببذل كل الجهود لخدمة أهلها، والعمل على تقديم كل ما من شأنه ضمان راحتهم، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لهم، منوهاً سموه بمضي دبي في تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز ازدهار دبي وتقدمها.

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