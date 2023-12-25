خالد بن محمد يعزي محمد البادي في وفاة والدته

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى معالي الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري في وفاة المغفور لها والدته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.
مواساة
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25122023000110011019ID1107656103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.