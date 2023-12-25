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خالد بن محمد يعزي محمد البادي في وفاة والدته

12/25/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى معالي الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري في وفاة المغفور لها والدته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.

مواساة

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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