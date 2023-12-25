محمد بن زايد.. قيادة استثنائية عززت حضور الإمارات عالمياً

عززت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2023، مكانة الإمارات وريادتها عالمياً في مختلف القطاعات، من خلال أجندة حافلة بالعديد من القرارات والمبادرات والمباحثات والجولات الداخلية والخارجية الهادفة إلى إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم، ومواصلة تقديم المساعدات الإنمائية للشعوب الفقيرة، ودعم العمل الإنساني حول العالم، إلى جانب تعزيز مبادرات مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليها، والدعوة إلى مكافحة التغير المناخي ووضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، وغيرها.

وعلى الصعيد الوطني، واصل سموه الجهود الرامية إلى دعم وتمكين المواطن ووضعه على رأس الأولويات عبر توفير سبل الحياة الكريمة والرفاهية لجميع الفئات العمرية، من خلال عديد المبادرات في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، فضلاً عن تمكين المرأة بوصفها شريكاً رئيساً في البناء والتنمية، وإيلاء كل الرعاية والاهتمام بتنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة نحو مستقبل مشرق.

مركز عالمي

واستهل صاحب السمو رئيس الدولة العام الجديد باستقبال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم 14 يناير، حيث أكد سموه «أن دولة الإمارات تربطها بجمهورية كوريا شراكة استراتيجية خاصة، نمضي في تعزيزها لخدمة المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

وفي 16 يناير، كرّم سموه الفائزين «بجائزة زايد للاستدامة 2023»، وفي اليوم التالي التقى سموه الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، وفي 18 يناير، استضاف سموه لقاءً أخوياً تشاورياً مع إخوانه قادة الدول الشقيقة، عمان، والبحرين، و قطر، والأردن ومصر، لبحث العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات.

وفي 20 يناير، أعلن سموه 2023 «عام الاستدامة» في الدولة، وقال سموه إن هذا العام «يواكب استضافتنا لـ«COP28».. تاريخنا ومنهجنا في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها ثابت.. وأدعو مجتمعنا إلى تبني أفكار جديدة ومبادرات نوعية تجسد الوجه الحضاري لبلادنا».

وفي 24 يناير، عبر سموه عن شكره لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين لجهودهم المخلصة، ورحب بالأعضاء الجدد، وفي 4 فبراير، الذي وافق «يوم البيئة الوطني» بالتزامن مع «عام الاستدامة» أكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التزام الإمارات بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة.

وفي 6 فبراير، وجّه سموه ببدء عملية «الفارس الشهم 2» لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب هذين البلدين.

وفي 13 فبراير، شارك سموه في «القمة العالمية للحكومات» في دبي بمشاركة عالمية واسعة، وأمر سموه بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا.

نحو الفضاء

في 2 مارس، ومع انطلاق طاقم مهمة «كرو 6» باتجاه محطة الفضاء الدولية، الذي ضم 4 أفراد من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، قال سموه: «انطلاقة جديدة لطموح دولة الإمارات يحملها ابنها سلطان النيادي في ثاني مهمة إماراتية لمحطة الفضاء الدولية.. أدعو الله له بالتوفيق والعودة سالماً إلى أهله وبلده.. فخورون به وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية».

وفي 3 مارس، شهد سموه والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وفي 4 مارس، بحث سموه خلال لقائه جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، وشهد سموه إعلان عدد من مذكرات التفاهم الثنائي.

تمكين المرأة والطفل

وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق 8 مارس، ثمن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عطاء المرأة ودورها في التنمية، كما قدم سموه خالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، في 10 مارس.

وبمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يوافق 15 مارس، قال سموه في تدوينة: «نسعى من خلال كل ما نقوم به اليوم إلى إيجاد عالم أفضل لأطفالنا في الغد.. وفي يوم الطفل الإماراتي نؤكد أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم.. تمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل».

وفي 19 مارس، رحب سموه بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات، ودوّن سموه: «أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة».

وفي 20 مارس، أجرى سموه محادثات رسمية في أبوظبي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس حول تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وشهد إعلان اتفاقيات تعزز التعاون في مختلف المجالات.

وفي عيد الأم الذي يصادف 21 مارس، وجه سموه تحية خاصة لـ«أم الإمارات»، وقال سموه في تدوينة: «نبع العطاء والمحبة ومصدر الإلهام، أمي و«أم الإمارات».. فاطمة بنت مبارك.. في يوم الأم كل الأماني والتهاني والدعوات لكِ ولأمهاتنا في الوطن الغالي والعالم».

وبمناسبة شهر رمضان الفضيل، أمر سموه، بالإفراج عن 1025 نزيلًا في المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

وفي 27 مارس، التقى

صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إخوانه حكام الإمارات، وتبادلوا التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك. وأصدر سموه في 30 مارس بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وبمناسبة يوم الصحة العالمي المصادف 7 أبريل، أكد سموه أن «كفاءة المنظومة الصحية تشكل معياراً أساسياً لنمو البلدان وتقدم مجتمعاتها.. وبمناسبة يوم الصحة العالمي نؤكد أن الاهتمام بالصحة سيظل في قمة أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة وسنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة الأمراض والأوبئة في العالم».

وبمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» المصادف 10 أبريل، قال سموه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه «غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا وترك أثراً عظيماً في البذل والعطاء وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، اهتم بالإنسان وكرامته دون تمييز حتى أصبحت الإمارات رمزاً للعمل الإنساني في العالم».

وفي 12 أبريل، قال سموه في تدوينة عن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد.. حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك بإذن الله».

تعزيز السلام

وفي 12 أبريل أيضاً، التقى سموه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحثا تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة، والرؤية الموحدة نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي 15 أبريل، استقبل سموه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وعقدا جلسة محادثات رسمية.

واستقبل سموه في 18 أبريل، عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال زيارة أخوية للدولة، فيما شارك في 20 ابريل خلال لقاء افتراضي في منتدى الاقتصاديات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك المصادف 20 أبريل، هنأ صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إخوانه الحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها والعالم أجمع بعيد الفطر المبارك. وبمناسبة اليوم العالمي للملاريا، حثّ سموه على «مواصلة السعي لمساعدة المجتمعات المتضررة للتصدي لهذا المرض، ودعم المبادرات النوعية والحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركاء للقضاء عليه»، مضيفاً سموه: «ستظل الإمارات داعماً أساسياً للجهود العالمية لمواجهة الأمراض والأوبئة».

إسهامات وطنية

وقال سموه في 28 أبريل عبر تدوينة: «أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ «ديموس» وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد، وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء.. ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء».

وفي 5 مايو، وبمناسبة توحيد القوات المسلحة، قال سموه: «سعدت بمشاركة قواتنا المسلحة الاحتفاء بيوم توحيدها.. يوم وطني في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات».

وفي 11 مايو، قام سموه بجولة أوروبية بدأها بزيارة فرنسا التي التقى فيها الرئيس إيمانويل ماكرون واستعرض معه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي «اليوم العالمي للبيئة» الذي يوافق 5 يونيو، قال سموه: «نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معاً للتصدي لها.. الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي مرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن».

كما قام سموه بزيارة للجمهورية التركية، والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول وبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.

وفي بلغراد، بحث سموه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، ودعم السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، في سانت بطرسبرغ، وبحث معه مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية».

وفي 22 يونيو، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 988 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي «اليوم العالمي لمهارات الشباب» الذي يوافق 15 يوليو، دعا سموه شباب الإمارات والعالم إلى التسلح بمهارات المستقبل لأنها طريقهم نحو المنافسة وإثبات الذات والمشاركة الفاعلة في نهضة أوطانهم خلال السنوات المقبلة.

واستقبل سموه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في أبوظبي، وبحث سموه مع الضيف تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية والتنموية الطموحة بينهما لمصلحة الشعبين، والتعاون لدعم السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

وفي 17 يوليو، أجرى سموه مباحثات مثمرة وبناءة مع فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان في أبوظبي، تمحورت حول تنمية العلاقات الثنائية ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام.

وقال سموه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأبوظبي: «سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما».

وقال سموه في تدوينة بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات وبمناسبة اليوم العالمي للشباب أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة، وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية».

وفي 18 أغسطس، قال سموه في تدوينة: «سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما».

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، قال سموه: «إلى أم الإمارات، أخواتي، أم أبنائي، بناتي. إلى المرأة الإماراتية، بنات زايد، أنتن الإشراقة على وجه الوطن الذي تباركت بكن مسيرته، وبشارة تقدمه، ذخرنا في أوقات العطاء، وحظنا في لحظات التفوق. دوركن أساس، وطموحكن سماء».

وفي 1 سبتمبر، ترحم سموه على وفاة الشاعر كريم العراقي.

إمارات الإنسانية

وفي 9 سبتمبر، تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بخالص العزاء لأخيه الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية، ووجه سموه بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية الشقيقة وتقديم مختلف أشكال الدعم.

وشارك سموه في قمة مجموعة العشرين في الهند، وعقد لقاءات مثمرة مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين، وبحث سموه خلال القمة التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

وفي 11 سبتمبر، وجّه سموه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا الشقيقة للوقوف إلى جانب شعبها في مواجهة آثار الفيضانات، وعبَّر سموه عن خالص تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات.

وفي 18 سبتمبر، قال سموه في تدوينة: «شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي. فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء. سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة».

وفي 26 سبتمبر، أصدر سموه مرسوماً أميرياً بتعيين معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لديوان ولي عهد أبوظبي.

كما استقبل سموه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في أبوظبي، وأكد سموه أن «العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة»، وبحث سموه في 28 سبتمبر، مع الرئيس غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، في أبوظبي، مختلف جوانب التعاون، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وفي 2 أكتوبر، شارك سموه في افتتاح معرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023، وفي 11 أكتوبر، أمر بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار، لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وفي 20 أكتوبر، شارك سموه في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان في الرياض، والتي ترسخ التعاون المثمر بين الجانبين، كما شارك سموه في قمة القاهرة للسلام، وأكد خلال مشاركته سعي الإمارات مع أشقائها وأصدقائها للوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع.

وفي 22 أكتوبر، التقى سموه في أبوظبي لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وأجرى معه مباحثات مثمرة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وبمناسبة يوم العلم الذي يوافق 3 نوفمبر، قال سموه: «في يوم العلم رفعنا، بكل فخر واعتزاز، علم الدولة في قصر الحصن، تجسيداً لما يمثله من معاني العزة والمجد والشموخ. وبإذن الله تعالى وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظل راية الإمارات عالية خفّاقة على الدوام، ورمزاً للتقدم والطموح والإنجاز».

كما بحث سموه في أبوظبي مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات

في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة.

الفارس الشهم 3

وفي 18 نوفمبر، وجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باستضافة وعلاج ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

كما أمر سموه بإقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» تلبية للاحتياجات الإنسانية للمتضررين في القطاع.

وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وفي إطار دعم الجهود الإغاثية في غزة، أقامت الإمارات جسراً جوياً لنقل

المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء إلى الأشقاء في القطاع، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي.

وفي 22 نوفمبر، شارك سموه في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بهدف مراجعة التقدم في معالجة التحديات العالمية في مجالات الطاقة، والمناخ، والاستدامة، والأمن الدولي.

وبارك سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، فوز الرياض بتنظيم معرض إكسبو 2030، مؤكداً سموه أن إكسبو الرياض سيكون علامة بارزة في تاريخ المعرض.

«COP28»

ومع انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي، رحب صاحب السمو رئيس الدولة بقادة العالم وممثليه على أرض الإمارات، معربا عن تطلعه للعمل معاً بروح التضامن الإنساني والمصير العالمي المشترك، لحماية كوكبنا من خطر التغير المناخي الذي غدا حاضراً في كل ركن من أركانه.



وفي يوم الشهيد، الذي يوافق 30 نوفمبر، قال سموه: «في يوم الشهيد نستذكر شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعاً عن مبادئه الأصيلة، وسجلوا أسماءهم بحروف من نور في أشرف صفحات التاريخ. ونوجه تحية تقدير وامتنان إلى ذويهم الذين ضربوا أروع المُثل في التضحية والفداء، وندعو الله أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عزها ومجدها».

وفي 1 ديسمبر، قال سموه بمناسبة استضافة مؤتمر المناخ: «عندما التزمنا باستضافة COP28، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي، وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة، أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الفائزين بجائزة زايد للاستدامة بمقر COP28 في مدينة إكسبو دبي، وأكد سموه في عيد الاتحاد الذي يوافق يوم 2 ديسمبر من كل عام، أنه «في عيد الاتحاد، تتجدد عزيمتنا، نتمسك بجذورنا، ونرفع رايتنا ورؤيتنا إلى السماء».

وقال سموه في كلمة متلفزة: «إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته إلى كل من يعتبر الإمارات وطناً وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن، نحن محظوظون بكم. تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاماً بعد عام ونحن نمضي إلى الأمام يداً بيد وقلباً بقلب وعزيمة لا تقف عند حد، متمسكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة رافعين رؤيتنا إلى السماء. كل عام والوطن بكم جميعاً أجمل، الحمد لله على نعمة الإمارات.. الحمد لله على نعمة شعب الإمارات».

وشهد سموه وحكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار «رحلة نحو غد مستدام». وفي 3 ديسمبر شهد سموه «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد.

وفي 5 ديسمبر، ترأس سموه وفد الدولة في القمة الخليجية الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة قطر الشقيقة، وقال سموه: «إذ نبارك ما تحقق حتى الآن من إنجازات في المسيرة الميمونة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعميق التعاون وتعزيز التلاحم بين شعوبنا.. فإننا نتطلع إلى مزيد من مشاريع التكامل في مختلف المجالات لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم أجمع».

وفي 6 ديسمبر، بحث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبوظبي علاقات البلدين وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام، خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما.

اتفاق تاريخي

وفي ختام مؤتمر المناخ COP28، عبر سموه عن شكره وتقديره لكل الوفود التي عملت بروح التعاون والعمل الجماعي ومن منطلق الوعي بالمسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، على الخروج بـ«اتفاق الإمارات» التاريخي الذي يدشن مرحلة نوعية جديدة في مسار العمل المناخي الدولي، كما شكر سموه فرق العمل الوطنية والأممية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث العالمي.

وبمناسبة العيد الوطني للبحرين الذي يوافق 16 ديسمبر من كل عام، قال سموه: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.

علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين». كما قدم سموه واجب العزاء للشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وفي 17 ديسمبر، قال سموه في تدوينة: «أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة».

وبمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، قال

صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة: «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً لدولة قطر دوام التقدم والنماء. العلاقات الإماراتية - القطرية أخوية وراسخة، ونمضي معاً نحو تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما الشقيقين».

وهنأ سموه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية، وقال سموه في تدوينة: «أهنئ أخي عبد الفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها.

الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة».

وأصدر

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء «جهاز الإمارات للمحاسبة»، ويحل الجهاز الجديد محل «ديوان المحاسبة»، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة، مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في دولة الإمارات.

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