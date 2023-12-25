رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المحتفين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، وتمنوا لهم السعادة، وأن يعم السلام وينعم العالم بالخير والمحبة.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه في منصة ((إكس)): ((أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم وأتمنى لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله)).
وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في منصة ((إكس)): ((تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.. كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة)).
كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم. وقال سموه على حسابه في منصة إكس: ((نهنئ جميع المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم.. تمنياتنا أن يسود السلام والأمان، والتعايش والمحبة بين شعوب العالم كافة)).
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