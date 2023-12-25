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رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد

12/25/2023 7:25:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المحتفين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، وتمنوا لهم السعادة، وأن يعم السلام وينعم العالم بالخير والمحبة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه في منصة ((إكس)): ((أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم وأتمنى لهم السعادة، وأن يعم السلام والأمان والمحبة العالم كله)).

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في منصة ((إكس)): ((تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد.. كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة)).

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم. وقال سموه على حسابه في منصة إكس: ((نهنئ جميع المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم.. تمنياتنا أن يسود السلام والأمان، والتعايش والمحبة بين شعوب العالم كافة)).

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