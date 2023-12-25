السيارات الكهربائية تزيد من احتياجات الطاقة

أظهرت دراسة ، أنه من المرجح أن يرتفع استهلاك الكهرباء في السيارات والشاحنات الكهربائية في أوروبا من 16 تيراواط/ساعة حالياً، إلى 355 تيراواط/ساعة في عام 2040.

وقالت الدراسة، التي أجرتها شركة ((برايس ووترهاوس كوبرز)) للاستشارات، إن هذا يعادل طلباً إضافياً بنسبة %13 من إجمالي إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اليوم.

وأجرت الشركة الحسابات، بالتعاون مع معهد ((فراونهوفر)) لأبحاث النظم والابتكار.

وتعادل عشرة تيراواط /ساعة، الطلب السنوي لنحو 500 ألف أسرة، يبلغ استهلاك كل منها 20 ألف كيلوواط /ساعة سنوياً.

وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تعمل جميع السيارات والشاحنات المسجلة حديثاً في الاتحاد الأوروبي بالبطاريات الكهربائية أو بالهيدروجين وخلايا الوقود. وبحلول ذلك الوقت، ما زال من المتوقع أن تعمل 70 % من السيارات، و65 % من الشاحنات على الطرق، بالبنزين أو وقود الديزل.

وقال فيليب روز خبير الصناعة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز ((لذلك سيستغرق الأمر بعض الوقت، قبل أن نشهد السيارات الكهربائية وهي تسود أسطول السيارات، وتدفع محركات الاحتراق بعيداً عن أعين الجمهور)).

ومع ذلك، نظراً لأن أصحاب السيارات القديمة يميلون إلى قيادة سياراتهم بشكل أقل من أولئك الذين يمتلكون سيارات أحدث، فمن المرجح أن تتراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مباشرة على الطرق إلى النصف بحلول عام 2040.

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