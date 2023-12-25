تراجع مبيعات التجزئة في موسم الأعياد بألمانيا

سجلت متاجر التجزئة في ألمانيا مبيعات مخيبة للآمال في موسم تسوق عيد الميلاد، بسبب تراجع ثقة المستهلكين.

وقال ستيفان جونته المدير الإداري لاتحاد متاجر التجزئة الألماني (إتش.دي.إي) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ((المبيعات، للأسف، أسوأ كثيراً من 2022 ولم تقدم أي دفعة)).

وأعرب نحو ثلثي متاجر التجزئة عن عدم رضاها أو شكواها من تراجع المبيعات مقارنة بالعام الماضي، حيث قال سدس المتاجر فقط إنها راضية عن المبيعات، وذلك بحسب مسح شمل أكثر من 350 شركة تجارة تجزئة في مختلف أنحاء ألمانيا.

ورغم أن مبيعات موسم عيد الميلاد لم تكن جيدة بالفعل في 2022 فإن جونته يتوقع أن تقل مبيعات الموسم في العام الحالي عن مبيعات الموسم في العام الماضي بما بين 5 و6% بعد وضع اختلاف الأسعار في الحساب. ويتوقع اتحاد متاجر التجزئة أن تكون مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال الشهرين الماضي والحالي نحو 120 مليار يورو (132 مليار دولار).

ويعتقد جونته أن السبب الأساسي في النتائج السنوية المخيبة للآمال هو التردد الكبير من جانب المستهلكين في الإنفاق بسبب تراجع ثقتهم في الاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الركود الاقتصادي والتضخم المرتفع والحروب ((أثارت حالة قوية من الغموض بين المستهلكين وكان لها تأثير سلبي كبير على سلوك المستهلكين)).

كما واجه قطاع التجزئة صعوبات عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الشراء.

ورغم ذلك يرى جونته أشعة أمل، مشيراً إلى أن المبيعات في المدن الكبرى أمس كانت جيدة، كما كانت المبيعات جيدة بشكل خاص في قطاع السلع الرياضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز