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260 ملياراً تجارة أبوظبي غير النفطية في 11 شهراً

12/25/2023 7:25:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قارب حجم التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي 260 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2023، وفق بيانات حديثة. وسجلت الواردات السلعية 45% من مجمل التجارة غير النفطية المحققة 117 مليار درهم، فيما اختصت الصادرات بنسبة 32.6% بقيمة 85 مليار درهم، بينما بلغت حصة السلع المعاد تصديرها 22.4% وبقيمة 58 مليار درهم.

وواصل شهر نوفمبر الأداء الجيد لحركة التجارة، حيث حقق 23 مليار درهم ليماثل إجمالي التجارة المحققة في أكتوبر، وكانت الحصة الأكبر للواردات بـ 11.1 مليار درهم مقابل 7.6 مليارات للصادرات، و4.3 مليارات للسلع معادة التصدير. وبحسب البيانات، ظل مايو أنشط أشهر الفترة من ناحية مجمل قيمة التجارة المحققة بقيمة 29.2 مليار درهم، بينما كان أبريل الأقل مسجلاً 19.7 مليار درهم.

وحافظت السعودية على صدارتها للشركاء التجاريين للإمارة بنسبة 21.1% بقيمة 54.8 مليار درهم، تلتها الولايات المتحدة 6.4% بقيمة 16.7 مليار درهم، ثم الصين بحصة 4.7% وبقيمة 12.3 مليار درهم.

أما وفق نمط التجارة، فكانت السعودية في صدارة الأسواق الأكثر استقبالاً للسلع من الإمارة بقيمة 22.2 مليار درهم بحصة 26.1% من إجمالي صادرات أبوظبي، تلتها سويسرا 6.6 مليارات درهم بنسبة 7.7%، ثم السوق الأمريكي 4.3% بقيمة 3.7 مليارات درهم.

وفيما يخص السلع المعاد تصديرها، جاءت السعودية في الصدارة أيضاً بقيمة 17.5 مليار درهم بنسبة 30.3%، ثم قطر 6.2 مليارات درهم بنسبة 10.7%.

كما كانت السعودية أكبر وجهات واردات السلع إلى الإمارة بقيمة 15.1 مليار درهم بحصة 13%، ثم السوق الأمريكي 11.8 مليار درهم بحصة 10.1%، ثم السوق الصيني 9.6 مليارات درهم بنسبة 8.2%.

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