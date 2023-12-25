عروض العام الجديد ترفع مبيعات المراكز التجارية %100

شهدت المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة ازدحاماً شديداً من المتسوقين للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحتها بمناسبة قرب الاحتفال بالعام الجديد، حيث ساهمت العروض الحقيقية في زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بالأيام العادية.

وتستمر العروض والتنزيلات على مدار الأسبوع وتشمل 4400 محل ومنفذ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في العين والظفرة وأبوظبي، بالإضافة إلى مئات المحلات ومراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 90%.

وأكد إبراهيم البحر، الخبير الاقتصادي في قطاع تجارة التجزئة ومدير مؤسسة ((البحر للاستشارات)) لـ ((البيان))، أن المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة تشهد ازدحاماً شديداً للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحتها مراكز التسوق، موضحاً أن الزيادة في نسبة المبيعات تصل إلى 100% مقارنة بالمبيعات خلال الأيام العادية.

وقال إن الإمارات تشهد زيادة ملحوظة في أعداد السياح والزائرين في مثل هذا الوقت من كل عام، مشيراً إلى أن زيادة السياح تساهم في زيادة المبيعات بشكل كبير. وأضاف ان مراكز التسوق أطلقت تخفيضات نهاية العام مع وجود منافسة كبيرة بين مراكز التسوق في إطلاق العروض والتخفيضات.

وأكدت سعاد عبد الله الخوري، مدير عام بالإنابة في تعاونية الصناعات الإماراتية، أن العروض والخصومات ساهمت في إقبال كبير من المتسوقين، مشيرة إلى وجود إقبال كبير على مستلزمات التخييم في البر مثل أدوات الشواء والفحم وغيرها.

وأضافت ان حملات التخفيضات والعروض الكثيرة مع قرب الاحتفال بالعام الجديد، بالإضافة إلى عدة مناسبات منها بداية فصل الشتاء وإجازة منتصف العام، كل هذه المناسبات ساهمت في وجود إقبال كبير على مراكز التسوق. وأكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة ((لولو)) وجود تخفيضات بنسبة تتجاوز 70% في جميع مراكز ((لولو)). وأشار إلى أن العروض الشتوية بدأت اعتباراً من الثلاثاء الماضي وتستمر حتى نهاية الاحتفالات بالعام الجديد.

وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً مع العطلات الرسمية وعلى مدار الأسبوع المقبل وانطلاق احتفالات العام الجديد، وسط توقعات باستمرار النشاط الكبير، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى زيادة عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية.

خصومات كبيرة

وأعلن ديرفيلدز مول، وجهة التسوق والترفيه في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة العروض الاستثنائية خلال نهاية العام، ما يمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من الخصومات المذهلة التي تصل إلى 90% بمناسبة احتفالات العام الجديد.

وقال نبيل السكوتي، مدير عام ((ديرفيلدز مول)): تزامناً مع احتفالات العام الجديد سوف يقدم ((ديرفيلدز مول)) أفضل العروض المميزة وتخفيضات تصل إلى 90% من أفضل الماركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تقديم باقة من الفعاليات المذهلة في نهاية العام التي يستمتع بها الزوار خلال تسوقهم من العروض الحصرية.

وتتضمن الفعاليات سوق موسم الشتاء في حديقة المركز والتي تتضمن العديد من فعاليات الأطفال والجلسات الخارجية ومجموعة من المطاعم الرائعة وغيرها الكثير للاحتفال بالعام الجديد في ((ديرفيلدز مول)).

وأضاف انه سيتم تقديم باقة جديدة لاستقبال العام الجديد تبدأ مع سوق المزارعين وحديقة الحيوانات في حديقة المركز بالتعاون حديقة الإمارات للحيوانات والتي تقدم فرصة للزوار لشراء الخضار والفواكه العضوية بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن ما يميز العروض الرائعة هو التنوع الذي تقدمه، حيث تشمل التخفيضات جميع الأذواق.

وأكد محمد عمر المري، مدير وشريك مركز ((الهرم للملابس)) أن هناك زيادة في المبيعات تتراوح بين 30 % إلى 40 % على شراء الملابس الشتوية، مشيراً إلى أن مبيعات المحل تسجل زيادة في إقبال المتسوقين استعداداً لاحتفالات العام الجديد.

وبين أن الأسعار تشهد عروضاً كبيرة وخاصة على الملابس الشتوية، موضحاً أن ملابس الأطفال حظيت بإقبال واسع. وأشار إلى زيادة العمليات الشرائية على مدار اليوم، حيث يتوافد المتسوقون على الملابس الجاهزة والفساتين والأزياء النسائية.

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