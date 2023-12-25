استمرار الطلب على العقارات الفاخرة في دبي العام المقبل

توقع موقع ((ذا ساوث تشاينا مورنينج بوست)) الإخباري الصيني استمرار الطلب على العقارات الفاخرة في دبي خلال العام المقبل، مع تزايد التوقعات بارتفاع أسعارها بسبب تزايد الطلب الصيني.

وأشار ((ذا ساوث تشاينا مورنينج بوست)) إلى أنه من المتوقع أن يحقق سوق العقارات السكنية الفاخرة، والتي تضم أحياء نخلة جميرا، وتلال الإمارات وخليج جميرا، زيادة بنسبة 5 % في الأسعار خلال 2024.

ولفت الموقع إلى ما أعلنته شركة ((نايت فرانك)) الاستشارية في وقت سابق عن أن المشترين الصينيين يتسابقون على امتلاك وحدات عقارية في دبي باعتبارها وجهة جذب لأصحاب الثروات المرتفعة، ما عزز من ارتفاع أسعار العقارات في الإمارة.

كما أشارت الشركة إلى أن دبي تسير في اتجاه أن تصبح بين المراكز المالية الكبرى، كنيويورك ولندن وسنغافورة، وذلك على المدى الطويل، وسط توقعات أن يشهد قطاعا العقارات المكتبية والسكنية نمواً في الأسعار بحلول العام المقبل.

3 مناطق رئيسية

ونقل ((تشاينا بوست)) عن فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ((نايت فرانك)) قوله: دبي تنافس المراكز العالمية كنقطة جذب لأصحاب الثروات العالية.

وعزا دوراني تعزيز سمعة دبي ومكانتها عالمياً إلى البنية التحتية المتطورة لوسائل النقل التي تتمتع بها الإمارة، وهو ما يتضح في رغبة المستثمرين ذوي الملاءات المالية المرتفعة بامتلاك منزل ثان في دبي، أو الانتقال للعيش في الإمارة.

واحتلت دبي، وفقاً لتوقعات ((نايت فرانك)) المرتبة الثالثة خلف أوكلاند، التي من المتوقع نمو سوق العقارات السكنية الفاخرة بها بنسبة 10%، وخلف مومباي التي من المتوقع نمو العقارات السكنية الفاخرة بها بنسبة 5.5%، خلال عام 2024.

وأشار دوراني إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023؛ سجلت مناطق دبي الثلاث (أحياء نخلة جميرا، وتلال الإمارات وخليج جميرا) نمواً جماعياً بنسبة 15.9% في المبيعات.

مستثمرون محترفون

وخلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023، بحسب ((تشاينا بوست))، فإن المستثمرين الصينيين كانوا ثاني أكبر مشتر للمنازل في دبي، بنسبة 14%، يسبقهم المستثمرون البريطانيون بنسبة 16%، وخلال 2022، كان الصينيون هم أكبر عملاء ((نايت فرانك)) والتي تسوّق للوكالة، حيث شكلوا 23% من إجمالي عملائها.

ووفقاً لما نقله الموقع عن يانغ يانغ، الشريك في شركة الاستثمار العقاري ((إنتر بانكا ريل ستيت)) ومقرها دبي، فإن من وصفهم بالمستثمرين المحترفين هم من يقودون طفرة شراء الصينيين للعقارات في دبي.

وكشف يانغ عن إنجاز صفقة لمستثمر احترافي من بكين، وبفضل يانغ حصل المستثمرون على وحدتين في ((إعمار بيتش فرونت))، وهو المكان الذي يوفر للسكان إمكانية الوصول إلى شاطئ خاص بطول 1.5 كيلومتر.

وأضاف يانغ: هذا المستثمر، لم يكشف عن اسمه، سافر إلى دبي خلال الربع الثالث من 2023، وشاهد المشروع وأتمّ الصفقة، ووفقاً ليانغ فإن إتمام الصفقة جاء بدافع منه لامتلاك بعض الأصول في الخارج لأنّه يرى أن سوق العقارات في الصين ليس مزدهراً مثل دبي.

ووفقاً لـ ((نايت فرانك)) فإنّ صفقات المنازل التي تبلغ أسعارها 10 ملايين دولار أو أكثر، وصلت لمستوى قياسي بلغ 277 منزلاً في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، حيث كانت دبي الأولى عالمياً في هذه الفئة السعرية خلال النصف الأوّل من 2023، متجاوزة 125 صفقة في نيويورك، و109 في هونج كونج، و99 في لندن.

ووفقاً لفيصل دوراني؛ فإنه من المتوقع الانتهاء من 78 ألف منزل في دبي خلال 2023، من بينها 368 منزلاً في المناطق السكنية الرئيسية في نخلة جميرا وتلال الإمارات وخليج الجميرا.

استمرار الطلب

وكانت شركة البيانات ((جواي آي كيو آي)) قد قالت إنه من المرجح استمرار الطلب على المنازل الفاخرة خلال 2024، مع انتقال نحو 4500 مليونير إلى الإمارات خلال 2023، مع وجود توجه لدى هؤلاء المليونيرات للاستثمار في العقارات في دبي.

وقال كاشف أنصاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ((جواي آي كيو آي)): تحظى دبي بشعبية لدى الصينيين الأثرياء، بفضل إمكانية الحصول على الإقامة في دبي بشكل أقل تكلفة وأسهل من سنغافورة.

وفي الوقت نفسه، بينما تجتذب دبي أصحاب المنازل الثانية، والمزيد من رأس المال من جميع أنحاء العالم، فقد وصلت الفوائد إلى قطاع المكاتب، وفقاً لـ ((نايت فرانك)).

كما نقل الموقع الصيني الإخباري ((تشاينا بوست)) عن دوراني قوله إن معدل إشغال المكاتب الرئيسية في دبي خلال 2023 ارتفع إلى 92%، مقارنة بنسبة 88% بنهاية 2022.

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