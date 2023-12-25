قطاع الطيران الإماراتي في 2023.. أداء استثنائي وريادة عالمية ووقود مستدام

حقق قطاع الطيران في الإمارات أداءً قوياً خلال عام 2023، بدعم من التعافي في الحركة الجوية، إلى جانب عودة رحلات شركات الطيران الأجنبية، واستئناف شركات الطيران الوطنية لوجهاتها المتنوعة حول العالم.

واستعادت الناقلات الإماراتية بشكل كامل وجهاتها وعززت سعتها المقعدية، الأمر الذي انعكس على الربحية التي وصلت إلى مستويات قياسية خاصة بالنسبة لطيران الإمارات وفلاي دبي.

ونجحت الإمارات التي تتمتع بمكانة مميزة وثقة إقليمية ودولية عالية في قطاع الطيران المدني في الاستحواذ على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وتواصل الدولة جهودها لتنمية وتطوير كافة مكونات قطاع الطيران المدني الذي يساهم بنسبة أكبر من 13% بالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.

وتؤكد الإحصاءات الدولية الصادرة عن ((أو إيه جي))، نمو قطاع الطيران الإماراتي، بعدما قفزت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الإمارات خلال 2023، لتصل إلى 70.58 مليون مقعد، مقارنة مع 64 مليون مقعد خلال العام الماضي بنمو 10.15%.

وواصلت دبي ترسيخ مكانتها كمركز طيران عالمي ورائد في قطاع النقل الجوي، في ظل التقدم الكبير الذي حققته في تطوير البنية التحتية والنمو المتواصل لمطار دبي الدولي الذي يُعدّ أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة مرور المسافرين الدوليين، إضافة إلى مطار دبي ورلد سنترال الذي يقع في قلب مدينة لوجيستية وتجارية ضخمة، وفي طريقه ليصبح مركزاً عالمياً للطيران في المستقبل.

مطار دبي

وبحسب بيانات ((أو إيه جي)) المتخصصة في بيانات الطيران، وصل حجم السعة المقعدية المجدولة في مطار دبي الدولي، على الرحلات الدولية المغادرة خلال 2023 إلى 60.44 مليون مقعد مجدول، مما يشير إلى أن المطار حافظ على تصدره قائمة أكبر المطارات الدولية من حيث السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية خلال العام الجاري.

وكشفت البيانات أن حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال الربع الرابع من العام الجاري وصل إلى 20.88 مليون مقعد موزعة بين 7.18 ملايين مقعد في ديسمبر و6.8 ملايين مقعد في نوفمبر و6.9 ملايين مقعد في أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن الإمارات تستحوذ على 33.1 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط كلها، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة سجلت 21.67 مليون مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري.

توقعات

وكشفت مطارات دبي عن توقعاتها باستمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزةً بذلك أعداد المسافرين المسجلة في عام 2019. وجاءت هذه التوقعات مدفوعةً بالنمو الكبير في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب الزخم الكبير المتوقع في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ووصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.

طيران الإمارات

واختتمت ((طيران الإمارات))، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، سنة أخرى بتميز ومزيد من المبادرات في مواصلة توسيع الأسطول وشبكة الخطوط والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها، سواءً على الأرض أم في الأجواء.

وخلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، تقدمت ((طيران الإمارات)) بطلبيات جديدة كبيرة لتعزيز أسطولها، بهدف دعم خطط النمو المستقبلية، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية، وبعد تأكيد طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة ((بوينغ 9-777 و8-777)) و5 طائرات ((بوينغ 787)) بقيمة 52 مليار دولار، و15 طائرة من طراز ((إيرباص A350-900)) بقيمة 6 مليارات دولار، ارتفع إجمالي سجل طلبيات ((طيران الإمارات)) الآن إلى 310 طائرات عريضة البدن. وسوف تواصل الناقلة استلام هذه الطائرات حتى 2035.

وأعلنت ((طيران الإمارات)) أيضاً عن استثمار بقيمة 950 مليون دولار لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في دبي ورلد سنترال مصممة خصيصاً لدعم أسطول ((طيران الإمارات)) ومتطلبات التشغيل حتى أربعينيات القرن الحالي، حيث سيكون المجمع الهندسي، الذي سيقام على مساحة مليون متر مربع، الأكبر والأكثر تطوراً من نوعه الذي تديره أي شركة طيران.

وخلال نوفمبر الماضي أعلنت مجموعة الإمارات عن أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق، وسجلت المجموعة في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023 - 2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليارات درهم بنمو 138% متجاوزة بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم العام الماضي بنسبة 138%.

وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 67.3 مليار درهم بنمو 20% عن إيرادات ذات المدة من السنة الماضية، التي كانت 56.3 مليار درهم. وأنهت المجموعة النصف الأول بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 42.5 مليار درهم في 31 مارس 2023.

فلاي دبي

أما ((فلاي دبي)) فقد سجلت نتائج قياسية، حيث استمرت في تحقيق الإنجازات والاستفادة من التوسعات في شبكتها مترامية الأطراف. وسجلت الناقلة أداءً استثنائياً منذ بداية العام الجاري حيث افتتحت 22 وجهة جديدة ليرتفع إجمالي وجهات الناقلة إلى 120 وجهة في 54 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

ومع تواصل استلام الطائرات الجديدة، ارتفع أسطول الناقلة إلى 84 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 29 طائرة ((بوينغ 800-737)) من الجيل الجديد، و52 طائرة ((بوينغ 737 ماكس8))، و3 طائرات ((بوينغ 737 ماكس9)).

وخلال مشاركتها في معرض دبي للطيران أعلنت فلاي دبي وشركة بوينغ عن صفقة تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

كما كشفت فلاي دبي عن خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب بقيمة إجمالية تصل إلى 190 مليون دولار ويتوقع افتتاحها في 2026.

وقود مستدام

وكشفت الإمارات خلال الشهر الجاري عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهود الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.

وتعد مطارات دبي من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران في دبي من خلال جهودها في تحقيق معايير الاستدامة في صناعة الطيران، حيث حازت العديد من الجوائز بفضل مبادراتها في مجال الاستدامة، بما في ذلك ((جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران)) لفئة أفضل برنامج استدامة في الطيران. كما نفذت مطارات دبي مشاريع متنوعة تؤكد التزامها بالاستدامة عبر إطلاق العديد من المبادرات الخضراء الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وأخذت ((طيران الإمارات)) زمام المبادرة في رسم مستقبل أكثر استدامة وتعزيز سياسة الأجواء النظيفة، حيث أعلنت الناقلة في مايو الماضي، عن تخصيص 200 مليون دولار لتمويل مشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في عمليات الطيران التجاري، وشغلت الناقلة، في يناير 2023 بنجاح أول رحلة تجريبية لطائرة ((بوينغ 777)) باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في أحد محركيها.

وحققت شركة ((الاتحاد للطيران)) إنجازاً بتشغيل أول رحلة تسجل صافي انبعاثات كربون صفرية بالتعاون مع ((World Energy))، وباستخدام وقود الطيران المستدام باعتماد مبدأ ((حجز الوقود واستخدامه))، مع إزالة 26 ألف جالون من وقود الطائرات المصنع من النفط.

وتدرس ((فلاي دبي)) استخدام وقود الطيران المستدام لتقليل بصمتها البيئية، وتعمل الناقلة على زيادة التعاون مع الحكومة لتحقيق ذلك.

دبي تجمع كبار المصنعين في قطاع الطيران

نجحت دبي خلال العام الجاري في تنظيم فعاليات الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران والتي تعد من ضمن أكبر الدورات في تاريخ المعرض من حيث عدد الشركات المشاركة، والصفقات المعلنة التي بلغت 100 مليار دولار (368 مليار درهم)، وشهدت فعاليات الدورة الماضية مشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ جمعت دبي كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء حول العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، حيث أكد المعرض أن صناعة الطيران في دبي تمضي بخطوات ثابتة وطموحة نحو رسم معالم مستقبل أكثر استدام.

وتتمتع الإمارات بعلاقات دولية قوية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات النقل الجوي، حيث ارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال خدمات النقل الجوي التي ترتبط بها الدولة مع العديد من دول العالم إلى 187 اتفاقية ومذكرة تعاون، وهو ما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدولة، ويخلق فرصاً لنمو التبادل التجاري والسياحي بين الإمارات ومختلف دول العالم.

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