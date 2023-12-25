انخفاض التضخم الأمريكي يُعزز الأسهم وآمال هبوط سلس للاقتصاد

مرة أُخرى، تباطأ معدل التضخم في الولايات المُتحدة في نوفمبر، ما يُزيد الأمل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد نجح في تحقيق هبوط سلس لأكبر اقتصاد في العالم، وتقريب الأسهم أكثر من تحقيق رقم قياسي.

وارتفع مؤشر ستاندرز آند بورز 500 بنسبة 0.2 بعد أن أظهرت البيانات الفيدرالية أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر، وهو ما يضع مُؤشر الأسهم الأساسي في ((وول ستريت)) على بُعد 1% من أعلى مستوى إغلاق قد وصل إليه إطلاقاً في يناير 2022. وحقق المؤشر مكاسب لثمانية أسابيع متتالية، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 2017، ويتجه نحو ثالث أفضل عام له في العقد الماضي بعد 12 شهراً متقلباً.

وقال أندور هانتر، الاقتصادي في شركة البحوث كابيتال إيكونوميكس: ((هناك أدلة متزايدة على أن ذعر التضخم بعد الجائحة قد انتهى، ونتوقع خفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة في العام المُقبل.

وأشاد الرئيس جو بايدن بتقرير الجمعة من مكتب التحليل الاقتصادي باعتباره ((نقطة تحوّل مهمة)) في جهود إعادة التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقال بايدن: ((بينما نتجه للعُطلات، هناك انخفاض في أسعار السلع المهمة مُقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، بما في ذلك جالون الوقود وجالون الحليب، والألعاب والأجهزة، والإلكترونيات، وتأجير السيارات وأسعار تذاكر الطيران)).

وأظهرت نشرة مكتب التحليل الاقتصادي أن قراءة التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر نوفمبر، وهو مقياس الاقتصاديين المُفضل، لأنه يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المُتقلبة، ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس شهري، أي أقل من المتوقع. ويخفض هذا الرقم النسبة السنوية المُعدلة لآخر ستة أشهر إلى 1.9%، أي أقل بقليل من المُستهدف الرسمي الذي حدده الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2%.

ويأتي هذا الهبوط الأخير في ما يُعرف بالتضخم الأساسي بعد أكثر من أسبوع واحد فقط من إشارة البنك المركزي المُفاجئة للأسواق إلى نيته البدء في خفض أسعار الفائدة العام المُقبل بعد أن كان عام 2023 أفضل من التوقعات بكثير.

وقال تيم موراي، استراتيجي الأسواق الرأسمالية في شركة تي رو برايس الاستثمارية: ((بمُجرد تحول الاحتياطي، وضع ذلك المستثمرين في حالة ذهنية إيجابية. وقد حدث الارتفاع نتيجة لذلك، ومن الصعب الجدال في هذه النقطة)).

وتقوم أسواق العقود الآجلة حالياً بالتسعير مُراهنةً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفض أسعار الفائدة حتى ست مرات في عام 2024، مما يُقلل هدفها من المستوى الحالي الذي يُعد الأعلى خلال 22 عاماً بين 5.25% إلى 5.5%.

وأدّت حالة وول ستريت المزاجية المُتفائلة، بجانب انخفاض مُعدل البطالة في الولايات المُتحدة، إلى توَقُع المُحللين بأن الاقتصاد مُهيأ لهبوطٍ سَلس بعد أن أجبَر التضخم المُتصاعد الاحتياطي الفدرالي على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات كان يتوَقع الاقتصاديون أن تؤدي إلى حدوث ركود.

وأظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأمريكي قد زاد بمُعدل سنوي 4.9% في الربع الثالث، مع توقع القائمين على السياسات والاقتصاديين الآن أن يتباطأ النمو بشكلٍ متواضع فحسب في عام 2024. وتعني هذه الأرقام أن الولايات المُتحدة كانت أقوى الاقتصادات الكبرى في العالم أداء، حيث سجلت نمواً أسرع وانخفاضات حادة في ضغوط الأسعار مُقارنة بمُعظم الدول الأوروبية. ومن المتوقع بشكلٍ كبير أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قبل البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا.

وفي دفعة لاحتمالات انتخاب بايدن، أصبح الأمريكيون أقل تشاؤماً حيال الاقتصاد في وقت يبدأ فيه السباق الرئاسي لعام 2024.

ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان وتابعت نتائجه عن كثب، فقد ارتفعت معنويات المُستهلكين بنسبة 14% في الشهر الماضي، ما يُشير إلى تزايد ثقة الجمهور بأنهم قد تجاوزوا أسوأ فترة تضخم لجيل كامل. ويتوقع 55 % من المُشاركين أن ترتفع دخولهم على الأقل بنفس سرعة ارتفاع الأسعار خلال العام المُقبل، مُقارنة بنحو 49% في أكتوبر.

ووفقاً لتقرير جامعة ميشيغان ارتفعت المعنويات بين السكان مع زيادات بين المُستهلكين من جميع الفئات العمرية، ومستويات الدخل والتعليم والانتماءات السياسية والمناطق في البلاد.

ويعود بعض التحسن في مُعدل التضخم الكُلي إلى الانخفاض الحاد في أسعار البنزين في أمريكا في الأشهر الأخيرة، مما دفع متوسط الأسعار إلى أدنى مستوياته منذ صيف 2021.

وفي حين أبهجت هذه الأرقام وول ستريت، حذر اقتصاديو ((سيتي بنك)) من التفسيرات مُفرطة التفاؤل للبيانات، قائلين إن الأسعار لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة في قطاع الخدمات.

وقال أندرو هولينهورست، أحد اقتصاديي البنك: ((التضخم الأساسي أضعف بسبب الانكماش الحاد في السلع وقد يُبقي ذلك القراءات الأساسية أكثر تساهُلاً في الأشهر القادمة ولكنه ليس وسيلة مُستدامة لإعادة التضخم إلى نسبته المُستهدفة)).

ويتوقع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المُقبل، وهو انقلاب حاد بالنسبة لمسؤولي البنك المركزي الذين قضوا أشهراً في الإصرار على عدم بدء تخفيف السياسة النقدية حتى يتأكدوا من تغلبهم على التضخم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز