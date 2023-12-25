الهند تنفذ أول صفقة نفط مع الإمارات بالروبية

نفذت الهند أول عملية دفع بالروبية الهندية، مقابل الحصول على النفط الخام من دولة الإمارات.

ونقل موقع ((ذا هندو)) الإخباري الهندي، عن مسؤولين، أنَّ الخطوة تسهم في جعل الروبية عملة عالمية، لا سيما مع بحث الحكومة الهندية عن موردين آخرين، للتبادل التجاري بالعملات المحلية.

ووقّعت الإمارات والهند اتفاقية تسمح بتسوية التبادل التجاري بين البلدين بالروبية بدلاً من الدولار.

وأوضح المسؤولون أنّه منذ ذلك الحين، نجحت الحكومة الهندية في إقناع كبار مصدّري النفط في الإمارات والسعودية، بقبول العملة الهندية كأساس للتبادل التجاري.

وأشار الموقع إلى أنّه بعد فترة وجيزة، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، مليون برميل من النفط الخام من شركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك)) بالروبية الهندية، إضافة إلى تسوية بعض واردات النفط الروسية بالروبية أيضاً.

ومنذ 2022، سمح البنك المركزي الهندي لأكثر من 10 بنوك بتسوية المعاملات التجارية بالروبية مع 18 دولة، لتعزيز دور الروبية في المدفوعات العالمية.

وشدد المسؤولون على أنّ مزيداً من هذه الصفقات، قد تتم في المستقبل، مؤكّدين أنّ ((تسوية التجارة بالروبية، لا تؤدي لزيادة التكلفة بأي حال من الأحوال)).

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