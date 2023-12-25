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مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4000 نقطة

12/25/2023 7:25:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.59 تريليونات درهم في ختام تعاملات، أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.916 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و676.85 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، أمس، سيولة بأكثر من مليار درهم موزعة بواقع 885.86 مليون درهم في سوق أبوظبي، و115.28 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 207.5 ملايين سهم، عبر تنفيذ 11.74 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4000 نقطة، بدعم أسهم قطاع السلع الاستهلاكية، الذي ارتفع 1.34%، وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 4018.14 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.12%،

وتصدر سهم ((ديوا)) تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 24.5 مليون درهم، بنسبة 21.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 115.3 مليون درهم.

وقفز سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) بالحد الأقصى عند 1.16 درهم، ليقود ارتفاعات 14 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم ((بنك السلام- البحرين)) 1.6%، و((تيكوم)) 1.5%، و((جي إف إتش المالية)) 1.46%، و((الخليج للملاحة)) 1.1%، و((دبي الإسلامي)) 0.2%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 9.2 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 15.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 6.7 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9484.42 نقطة، متراجعاً 0.06%، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((الخليج الاستثمارية)) 13.75%، و((إي أس جي ستاليونز)) 12.98%، و((أسمنت الفجيرة)) 6.25%، و((البحيرة الوطنية للتأمين)) 3.7%، و((رأس الخيمة العقارية)) 1.7%.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 214.2 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 102.4 مليون درهم، ثم ((بيور هيلث القابضة)) جاذباً 98.35 مليون درهم.

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