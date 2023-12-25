12 % نمواً متوقعاً لأسعار عقارات دبي في 2024

توقع خبير عقاري أن تنمو أسعار العقارات في دبي بنسب تتراوح بين 8 إلى 12 % خلال العام القادم، مدفوعاً هذا النمو بشكل رئيس، بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وأثر ذلك الإيجابي في انتعاش السوق العقاري عالمياً، ومن ضمنها دبي.

وقال عبد الله العجاجي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ((درفن للعقارات))، في تصريحات لـ ((البيان))، إن عام 2023، يعتبر الأفضل تاريخياً للسوق العقاري بدبي، من عدة جوانب، منها حجم المعاملات وقيمتها، حيث تجاوزت أحجام المبيعات 450 مليار درهم، ونتوقع أن تتجاوز 500 مليار بنهاية السنة. أما من ناحية الارتفاعات في الأسعار، نجد أن السوق حقق نمواً في الأسعار، يتراوح بين 18 إلى 20 %، مقارنة بالعام الماضي، وبالنسبة للعقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد حققت ارتفاعات من 3 إلى 4 أضعاف، مقارنة بأسعار عام الجائحة 2020، كما شهد السوق أغلى 3 صفقات في تاريخ دبي، وأعلاها قيمة، كانت بـ 500 مليون درهم في مشروع ((كومو ريزيدنسز)).

وتابع: حققت العقارات الفاخرة أداءً استثنائياً خلال العام الجاري، فمثلاً، كانت تباع الشقة 3 غرف وصالة في جميرا باي بـ 11 مليون درهم في 2020، واليوم تضاعفت أسعارها، وتباع بـ 45 مليوناً في بعض الصفقات، لافتاً إلى أن أفضل المناطق أداءً بالنسبة لقطاع العقارات الفاخرة بدبي، جميرا باي أيلاند، ونخلة وجميرا، ودبي جميرا واتر كنال.

وذكر أن سوق العقارات الفاخرة في دبي يشهد طلباً قوياً من قبل المستثمرين الذي يتوافدون من أوروبا وآسيا والصين واليابان، لا سيما العقارات التي يتراوح سعرها بين 35 إلى 50 مليون درهم.

توقعات 2024

وتوقع العجاجي أن ترتفع أسعار العقارات في دبي بنسب تتراوح من 8 إلى 12 % خلال 2024، حيث ستشهد بعض المناطق استقراراً في الأسعار، بينما سيكون هناك ارتفاعات أكبر في مناطق أخرى.

وأضاف أن أسعار الفائدة ستكون المحفز الرئيس لنمو أسعار العقارات بدبي، لا سيما مع توقعات ببدء الفيدرالي مرحلة تخفيض أسعار الفائدة العام القادم، ما سينعكس إيجابياً على أسواق العقارات عالمياً، والتي أصحبت متحفزة لمزيد من التحسن خلال 2024، فضلاً عن ترقب صناديق الاستثمار في أوروبا وآسيا لخطوة الفيدرالي، لتبدأ مرحلة جديدة من الاستثمار والتمويل، وهذا المسار ككل، سيكون له أثر إيجابي في السوق العقاري في الإمارة، الذي سيجذب المزيد من هذه الصناديق.

وأضاف أن العامل الآخر الإيجابي، هو تحول دبي إلى مدينة نموذجية، تقارن بالمدن والمراكز المالية والتجارية العالمية، مثل سنغافورة ولندن ونيويورك وهونغ كونغ، لا سيما مع التشابه الكبير بين هذه المراكز من حيث تطور واكتمال البنية التحتية، ولكن بالمقابل، فإن العوائد الإيجارية في المدن العالمية، يصل في المتوسط إلى 2 %، ولكن يرتفع في دبي إلى 6 % في المتوسط، ونتوقع مع استمرار ارتفاع الأسعار في دبي خلال السنوات القادمة، سينخفض العائد الإيجاري ليوازي الأسعار في المدن الأخرى، بما يتماشى مع نظرة المستثمرين إلى دبي كمدينة مستقرة.

ولفت إلى أن تخفيض أسعار الفائدة المتوقع خلال العام القادم، سيؤدي إلى ارتفاع عملات مثل الباوند والين واليورو أمام الدولار، ما سيسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال من أوروبا وبريطانيا واليابان، لتستثمر في سوق دبي، حيث سيكون بالنسبة لهم التكلفة على العقار أرخص مقارنة بأسواق أخرى.

إطلاق مشاريع

وقال إن الفترة الماضية شهدت إطلاق الكثير من المشاريع العقارية المرتبطة بعلامات تجارية فاخرة، وتاريخياً، هناك ثقة وانجذاب من قبل المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية إلى هذا النوع من العقارات.

وأضاف أن هناك نوعين من العقارات ذات العلامات التجارية، الأول المرتبط بعلامة في قطاع الضيافة، مثل بولغاري وفورسيزن والعنوان وأتلانتس وجميرا ونخيل، وجميع هذه العلامات لديها خبرة تمتد لعشرات السنين، في مجال تقديم الخدمات والضيافة والتصميم والديكور ومتطلبات الرفاهية ذات الطابع المتميز، وبالتالي، فإن المستثمر أذكى، ويفهم السوق، ويعرف ما احتياجاته، وبالتالي، سيتوجه إلى الاستثمار أو الشراء في العقارات المرتبطة بقطاع الضيافة. وأشار إلى النوع الثاني من العقارات وهي التي ترتبط بعلامات تجارية من قطاع الأزياء أو السيارات.

وحول مبيعات ((درفن للعقارات))، قال إنها تجاوزت 13 مليار درهم خلال 2023، بنمو نسبته 33 % مقارنة بالعام الماضي، الذي حققت فيه مبيعات بـ 9.5 مليارات درهم.

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