فنادق دبي كاملة العدد في احتفالات العام الجديد

نجحت دبي في تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للسياح لقضاء العطلات واحتفالات العام الجديد، حيث تؤكد مؤشرات الحجوزات الأولية في فنادق الإمارة ارتفاع نسب الإشغال خلال ليلة رأس السنة الجديدة إلى أكثر من 95% ووصولها إلى 100% في الفنادق القريبة من مراكز الاحتفالات بالعام الجديد، وبعض الفنادق الشاطئية وفنادق مراكز التسوق.

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي، لــ ((البيان الاقتصادي))، أن نسب إشغال الغرف الفندقية في دبي وصلت إلى 100% في المناطق المحيطة ببرج خليفة وتجاوزت 95% في معظم فنادق الإمارة، فيما سجلت أسعار الغرف الفندقية ارتفاعاً بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الجاري بالتوازي مع ارتفاع نسب الإشغال.

وأضافت المصادر أن الفنادق تشهد في هذه الفترة إقبالاً سياحياً كبيراً من كافة جنسيات العالم، لا سيما الأوروبيين والصينيين والهنود والخليجيين، ما يسهم في زيادة أعداد نزلاء الفنادق خلال رأس السنة، والتي تشهد في الأساس زيادة كبيرة منذ مطلع العام الجاري، مشيرين إلى أن فنادق دبي حققت معدلات كبيرة في الحجوزات المسبقة الأمر الذي انعكس على الأسعار التي شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة.

وتستعد فنادق دبي لتنظيم فعاليات رأس السنة الحالية بعروضها المختلفة التي جهزت لتلبي كل احتياجات ومطالب الزوار من كل بلدان العالم، سواء كانوا سياحاً أم رجال أعمال، ولتوافر مرافق التسلية والترفيه والأعمال والاتصالات والمؤتمرات على أرقى المستويات العالمية.

إشغالات قوية

وقال حسني عبدالهادي الرئيس التنفيذي لفنادق ((كارلتون)) إن مستويات الإشغال خلال هذه الفترة أعلى من مستويات العام الماضي، وإن الأداء القوي للسوق الفندقية يأتي رغم دخول عدد كبير من الغرف الفندقية الأمر الذي يعكس زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة.

وأكد عبدالهادي أن معدلات الإشغال الفندقي حالياً تتجاوز 95% بالتزامن مع مناسبة رأس السنة، ومن المتوقع قريباً أن تصل إلى ذروتها في ليلة رأس السنة، مشيراً إلى طلب قوي على المطاعم الفندقية أيضاً خلال هذه الفترة.

وأضاف إن هناك معدلات إقبال عالية من السوق المحلية والأوروبية وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتميز فيه قاعدة الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي بتنوع كبير، لافتاً إلى أن دبي نجحت في تعزيز مكانتها العالمية وباتت من أفضل الوجهات السياحية حول العالم لمناسبة رأس السنة وعطلة عيد الميلاد، نظراً لجاذبيتها العالمية والخدمات النوعية التي تتيحها للزوار.

وأوضح حسني عبدالهادي، أن القطاع الفندقي في دبي يعوّل بشكل عام على فترة الأعياد والعطل لتعزيز الإيرادات، لذلك تحرص الفنادق على استنفار جميع كوادرها وتقوم بمنع الإجازات في هذه الفترة بهدف الاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من النزلاء من خلال طرح العروض الترويجية التي تستهدف العائلات والأفراد.

وذكر أن احتفالات رأس السنة التي تنظمها دبي سنوياً ساهمت في الترويج لدبي على المستوى العالمي خاصة أنه يتم بثها في جميع أنحاء العالم، مؤكداً وجود إقبال غير مسبوق على الفنادق القريبة من منطقة الاحتفالات.

وجهات جاذبة

وقال جان هاناك، مدير عام مجموعة فنادق راديسون في الإمارات وعمان والبحرين وقطر إن فنادق المجموعة قدمت أسعاراً حصرية وعروضاً خاصة برأس السنة الجديدة لذلك من المتوقع أن تتجاوز نسب إشغال فنادق المجموعة في دبي 90% من مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف إن دبي نجحت في تعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية وباتت من أكثر الوجهات جذباً للزوار خلال رأس السنة.

خيار مفضل

ومن جانبه، قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة ((تايم للفنادق)) إن دبي تشهد، خلال هذه الفترة من العام، موسماً سياحياً نشطاً مع تدفق المسافرين إليها من مختلف الأسواق حول العالم، كونها وجهة سياحية أولى لموسم العطلات مشيراً إلى أن الجاذبية الكبيرة لدبي، باعتبارها واحدة من أفضل الوجهات على خارطة السياحة الدولية، تجعلها الخيار المفضل لمختلف شرائح الزوّار.

وأضاف إن حجوزات الفنادق خلال ديسمبر سجلت ارتفاعاً قوياً، بحيث تتجاوز معدلات الإشغال أكثر من 90%، وذلك بدعم من نشاط الحركة السياحية، وزيادة الحجوزات من الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح عوض الله أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحجوزات في القطاع الفندقي، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، موضحاً أن الطلب على السفر في ارتفاع مستمر، حيث تتوقع المنشآت الفندقية تسجيل أفضل إشغال لها منذ بداية العام.

وقال، إن أسعار الغرف الفندقية تسير بالتوازي مع ارتفاع معدلات الطلب عليها، لافتاً إلى أن الفنادق العاملة في السوق المحلية طرحت العديد من العروض الترويجية على أسعار الغرف والمطاعم، مع الاستفادة من مزايا الدخول إلى المتنزهات الترفيهية.

وأشار عوض الله أن تنوع خدمات النقل الجوي وتوافر سعة مقعدية وعدد كبير من الرحلات الجوية تسهل من عملية الوصول إلى دبي بالنسبة للزوار من مختلف الأسواق، الإقليمية والعالمية.

شهرة عالمية

وقال بول بريدجر الرئيس التنفيذي للعمليات لفنادق روڤ، إن مناسبة رأس السنة الجديدة في دبي دائماً تلعب دوراً كبيراً في تنشيط قطاع الضيافة في دبي، مشيراً إلى أنّ شهرة دبي العالميّة كوجهة رئيسية للاحتفالات والترفيه ساهمت في تعزيز جاذبيتها السياحية خاصة خلال فترات الأعياد مثل رأس السنة الجديدة.

وأكد بريدجر أن كافة المؤشرات الأولية للحجوزات خلال رأس السنة تشير إلى ارتفاع بنسبة 10% في فنادق روڤ بدبي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مشيراً إلى أن فنادق روف في وسط دبي تسجل أعلى مستويات الإشغال الشهرة العالميّة المتزايدة لاحتفالات رأس السنة الجديدة في الإمارة وجاذبيتها للزوار من مختلف أنحاء العالم.

تدفق كبير

ومن جهتها قالت رافنيت أرورا مديرة المبيعات والتسويق في منتجع لابيتا دبي باركس اند ريزورتس إنه في الوقت الذي تشهد فيه فترة موسم الأعياد والسنة الجديدة العديد من الفعاليات والأحداث المتنوعة، تبرز دبي كوجهة عالمية تعد الأبرز بين المقاصد السياحية خلال تلك الفترة، حيث تنتعش قطاعات الضيافة والوجهات والمرافق السياحية لتتيح فرصاً كبيرة في مجالات الأعمال المختلفة للشركات والأفراد، بفضل التدفق الكبير للزوار من جميع أنحاء العالم إلى المدينة للاحتفال بموسم الأعياد.

وأضافت إن منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس خلال هذه الفترة يسجل نسب إشغال مرتفعة في ظل ارتفاع الطلب على الإقامة من مختلف الأسواق سواء من قبل العائلات أو الأفراد.

حجوزات مبكرة

وتوقع أيمن عاشور مدير عام البندر روتانا وأرجان من روتانا استمرار الارتفاع في معدلات الإشغال الفندقي مع اقتراب موسم الاحتفالات لتصل إلى أكثر من 95% وبمتوسط إقامة يزيد على يومين خلال موسم الأعياد، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 23% من الحجوزات بشكل مبكر.

وقال عاشور إن رأس السنة تعتبر بداية حقيقية لموسم سياحة وسفر مثالي وأن ارتفاع الطلب على السفر خلال الفترة الحالية سيستمر حتى منتصف يناير من العام المقبل، مشيراً إلى أن دبي باتت وجهة عالمية تستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم ومن مختلف الجنسيات.

وأشارت بيانات مؤسسة ((إس تي آر))، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً خلال العام 2023 من حيث المعدل العام لإشغال المنشآت الفندقية بنسبة وصلت إلى أكثر من 84.6%، مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع سياحة الترفيه والأعمال.

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