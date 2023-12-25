إعادة فتح محطة سكك حديدية في ألمانيا بعد إغلاقها بسبب تهديد أمني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعيد فتح محطة السكك الحديدية المركزية في مدينة بيليفيلد الألمانية بعد تهديد بتنفيذ هجوم.
ولم يتم العثور على أجسام مشبوهة خلال عملية تفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، حسبما أعلنت الشرطة مساء الاثنين. وتحقق سلطات أمن الدولة في الأمر.
وأضافت أن تحقيقا جاريا في الجريمة الجنائية المتمثلة في "تعكير صفو السلم العام من خلال التهديد بارتكاب جرائم جنائية".
وفي وقت سابق من بعد ظهر يوم الاثنين، قام العديد من عناصر الشرطة بتفتيش محطة بيليفيلد المركزية بعد تلقي تهديد هاتفي. وتم إغلاق مبنى المحطة والفناء الأمامي للمحطة مؤقتا وتم تحويل حركة السكك الحديدية.
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