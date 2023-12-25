روسيا تعلن السيطرة على مدينة مارينكا قرب دونيتسك.. وأوكرانيا تنفي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الاثنين، سيطرة الجيش الروسي على بلدة مارينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا، فيما نفت القوات المسلحة الأوكرانية

سيطرة روسيا على مارينكا .

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، أولكسندر شتوبون، "غير صحيح" القول إن المنطقة باتت بالكامل تحت سيطرة الروس.

وأضاف أن "القتال للسيطرة على مارينكا مستمر"، مؤكدا أن جنودا أوكرانيين لا زالوا متواجدين في البلدة "المدمرة بالكامل".

وكان شويغو أعلن خلال لقاء مع بوتين نقله التلفزيون الرسمي أن "بلدة مارينكا الواقعة على بعد خمسة كيلومترات جنوب غرب دونيتسك حررت بالكامل اليوم"، الاثنين.

وكان الجيش الأوكراني أقام تحصينات في مارينكا منذ العام 2014 اثر بدء النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا الذين سيطروا خصوصا على مدينة دونيتسك.

وأضاف شويغو أن مارينكا "منطقة شديدة التحصين ومتصلة بأنفاق" تحميها من المدفعية والغارات الجوية. وتابع "بفضل تحركات جنودنا الحاسمة، تصدعت القلعة".

واعتبر أن "تحرير البلدة يقلل بطبيعة الحال من القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية ويمنحنا فرصا إضافية لمواصلة عملنا في هذا الاتجاه".

وأكد وزير الدفاع الروسي "لقد قلصنا بشكل كبير نطاق القصف المدفعي قرب دونيتسك... وذلك يسمح الآن بالدفاع عن دونيتسك بشكل أكثر فعالية ضد الضربات".

من جانبه، أكد فلاديمير بوتين أن مارينكا باعتبارها منطقة محصنة "تمنح قواتنا إمكانية الاستفادة من مساحة عملياتية أوسع".

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق.

ويحاول الجيش الروسي منذ عدة أشهر تطويق مدينة أفدييفكا، وهي معقل آخر للقوات الأوكرانية في شرق البلد.





ووردت تقارير عن نشوب قتال عنيف مرارا في الأسابيع الأخيرة حول مارينكا، التي كان عدد سكانها حوالي تسعة آلاف شخص قبل الحرب.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في وقت سابق من ديسمبر أن روسيا قلصت المناطق الصغيرة التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية هناك.

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