إسرائيل تبحث مع أمريكا تقليص حجم الحرب في غزة

أفاد موقع "أكسيوس" بأنه من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول خطط إسرائيل لتقليص حجم الحرب، والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن المحور الرئيسي للنقاش الذي سيقوم به ديرمر مع الأمريكيين، سيكون "كيفية إنهاء الحرب في غزة، والإطار الزمني لذلك".

ووفق مسؤول إسرائيلي، فإنه من المقرر أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأعضاء في الكونغرس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه يتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة في الحرب، والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير، وكيف ستتم إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية المقبلة.

وأوضح المسؤول أن ديرمر سيناقش أيضا آراء وأفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بما سيحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من سيتولى الحكم في القطاع، وفقا لما نقله موقع " سكاي نيوز عربية".

كذلك سيناقش ديرمر بحسب المسؤول الإسرائيلي "المخاوف بشأن مخزون الذخيرة الإسرائيلي، ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة".

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