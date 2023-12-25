إقامة المؤتمر الدولي لصحة المرأة في البحرين مايو المقبل

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي لصحة المرأة اكتمال جميع الاستعدادات لتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر الذي ينطلق خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو المقبل في فندق ذا دبلومات راديسون بلو تحت شعار «رؤى حول أمراض النساء والتوليد»، بتنظيم من شركة «بي دي إيه» لتنظيم الفعاليات الطبية وبشراكة مع رابطة أمراض النساء والولادة البحرينية وجمعية الأطباء البحرينية.
وأوضحت الدكتورة نوف بهزاد رئيسة رابطة أمراض النساء والولادة ورئيسة المؤتمر أن جلسات المؤتمر سيقودها مجموعة واسعة من المتحدثين الدوليين والخبراء في مجال طب النساء والولادة وصحة المرأة بشكل عام من المملكة وخارجها، لعرض أبحاثهم في مختلف المجالات ذات الصلة بصحة المرأة لإثراء الجانب العلاجي والدوائي المتعلق بأمراض النساء، ومناقشة أحدث المستجدات والقضايا الطبية الجديدة في هذا التخصص، مثل الصحة الإنجابية وصحة المرأة والجنين أثناء فترة الحمل، واستعراض أحدث الدراسات والأبحاث العلمية والتطورات في مجال علاج الاضطرابات الصحية للمرأة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الجراحية والعلاجية.
وأشارت الدكتورة بهزاد إلى أن المؤتمر يهدف إلى عرض مادة علمية ذات قيمة عالية تلخص آخر ما توصل له الأطباء المشاركون من أبحاث وخبرات عملية في مجالات كشف ومعالجة مختلف أنواع أمراض النساء والتوليد، في ظل ما يشهده تخصص النساء والولادة من العديد من المعارف والعلوم المستجدة التي تتطلب تكاتف الخبرات الدولية من أجل التوصل لطرق رعاية ووقاية وعلاج مبتكرة تعمل على تعزيز صحة المرأة والجنين. من جانبه أكد الدكتور أحمد شهدا الرئيس التنفيذي لشركة «بي دي إيه» أن المؤتمر يهدف إلى تحسين صحة المرأة بشكل عام والارتقاء بخدمات طب أمراض النساء والولادة في البحرين من خلال تعزيز التعليم وتبادل المعرفة في هذا المجال وتوفير منصة للمشاركة العلمية والاستفادة من أحدث التطورات والأبحاث في هذا المجال الحيوي وتزويد الأطباء البحرينيين بأحدث الأساليب والاكتشافات الطبية المساعدة في المجال.
وأضاف أن المؤتمر الدولي لصحة المرأة سيجمع تحت سقف واحد العاملين في القطاع الطبي والأساتذة الطبيين والأطباء المتخصصين والذين يحملون خبرة واسعة في مختلف التخصصات ذات الصلة بصحة المرأة وأمراض النساء قبل وبعد الولادة وولادة المرأة الطبيعية والقيصرية، مشيراً إلى أن المؤتمر سيتضمن أيضا ورش عمل تثري محتواه النظري والتطبيقي، بما يصب في جهود الشركة لإخراج المؤتمر بأفضل صورة تنظيمية وتعزيز استفادة المشاركين من مواضيع متعددة ومهمة في عالم صحة المرأة.
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