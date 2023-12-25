إقامة المؤتمر الدولي لصحة المرأة في البحرين مايو المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نوف‭ ‬بهزاد‭ ‬رئيسة‭ ‬رابطة‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬ورئيسة‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيقودها‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الدوليين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬وصحة‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها،‭ ‬لعرض‭ ‬أبحاثهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بصحة‭ ‬المرأة‭ ‬لإثراء‭ ‬الجانب‭ ‬العلاجي‭ ‬والدوائي‭ ‬المتعلق‭ ‬بأمراض‭ ‬النساء،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬المستجدات‭ ‬والقضايا‭ ‬الطبية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص،‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬الإنجابية‭ ‬وصحة‭ ‬المرأة‭ ‬والجنين‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬الحمل،‭ ‬واستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علاج‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الصحية‭ ‬للمرأة‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الجراحية‭ ‬والعلاجية‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بهزاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬مادة‭ ‬علمية‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬تلخص‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬له‭ ‬الأطباء‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬أبحاث‭ ‬وخبرات‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬كشف‭ ‬ومعالجة‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬تخصص‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعارف‭ ‬والعلوم‭ ‬المستجدة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تكاتف‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬لطرق‭ ‬رعاية‭ ‬ووقاية‭ ‬وعلاج‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬والجنين‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬شهدا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والارتقاء‭ ‬بخدمات‭ ‬طب‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬العلمية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬والأبحاث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬وتزويد‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬بأحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬والاكتشافات‭ ‬الطبية‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬لصحة‭ ‬المرأة‭ ‬سيجمع‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬والأساتذة‭ ‬الطبيين‭ ‬والأطباء‭ ‬المتخصصين‭ ‬والذين‭ ‬يحملون‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بصحة‭ ‬المرأة‭ ‬وأمراض‭ ‬النساء‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬الولادة‭ ‬وولادة‭ ‬المرأة‭ ‬الطبيعية‭ ‬والقيصرية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيتضمن‭ ‬أيضا‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تثري‭ ‬محتواه‭ ‬النظري‭ ‬والتطبيقي،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬لإخراج‭ ‬المؤتمر‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬تنظيمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬استفادة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬متعددة‭ ‬ومهمة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭.‬

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