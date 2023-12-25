إشارة مرور ذكية وأتمتة لغة الإشارة ضمن مشاريع مهندسي المستقبل بالأهلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي بتنوع مشاريع طلبة كلية الهندسة وانحيازها للابتكار والابتداع في معالجة وحل العديد من المشكلات القائمة في قطاعات الصناعة والاتصال في المملكة والعالم بشكل عام، مؤكدا أن مشاريع الطلبة تعبِّر عن تميز كليتهم واهتمامها بمواكبة المستجدات العلمية والهندسية.
وافتتح رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي معرض المشاريع الهندسية، حيث قدم عدد من طلبة الكلية المتوقع تخرجهم نتائج دراساتهم ومشاريعهم المتعلقة بالموضوعات الهندسية المختلفة التي نفذوها من وحي احتياجات السوق الهندسية، وذلك بحضور جمهور من الطلاب والأساتذة الموظفين وممثلي عدد من المجالات الهندسية في المملكة.
ونال مشروع الطالبين
قاسم جواد وعبدالله عبدالجليل المركز الأول حيث ابتكرا جهاز التحكم باستخدام إيماءات اليد إذ يهدف هذا المشروع إلى تصميم واجهات مبتكرة للعروض التقديمية «البوربوينت»، لتعزيز التحكم في شاشة العرض وتوفير أسلوب فريد ومميز لجذب انتباه الجمهور.
ويستخدم المشروع المكتبة المفتوحة للرؤية الحاسوبية « OpenCV »، ووحدة تتبع اليد « Mediapipe » لاكتشاف وتتبع حركات اليد في الوقت الفعلي.
أما زميلهما الطالب فراس الحمراني فقد نال المركز الثاني عبر مشروع إشارة مرور ذكية يهدف إلى تطوير نظام لإدارة سرعة الطريق يعتمد على تقنية « Arduino » وأجهزة استشعار المطر والغبار، لضبط سرعة المركبات في الوقت الفعلي بناءً على الظروف الجوية، وخاصة الأمطار والعواصف الترابية، للحد بشكل كبير من الحوادث المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتعزيز بيئات الطرق الآمنة والمرنة. يتم استخدام شاشة « LCD » لتزويد السائقين بمعلومات محدثة عن حالة الطريق وتغيير السرعة.
وكان المركز الثالث من نصيب الطالبتين روان العرادي وملاك الدرازي وكان
مشروعهما وضع نظام ذكي للكشف عن أمراض النباتات باستخدام التعلم الآلي وتقنية إنترنت الأشياء.
في هذا المشروع تم تصميم وبناء نظام لكشف النباتات السليمة والنباتات غير الصحية باستخدام برامج حاسوبية ذكية للتعرف على أوراق النباتات ومعرفة ما إذا كانت صحية أم مريضة.
كلمات دالة
MENAFN25122023000055011008ID1107656080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.