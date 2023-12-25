إشارة مرور ذكية وأتمتة لغة الإشارة ضمن مشاريع مهندسي المستقبل بالأهلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وافتتح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬معرض‭ ‬المشاريع‭ ‬الهندسية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الكلية‭ ‬المتوقع‭ ‬تخرجهم‭ ‬نتائج‭ ‬دراساتهم‭ ‬ومشاريعهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموضوعات‭ ‬الهندسية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬نفذوها‭ ‬من‭ ‬وحي‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬الهندسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬جمهور‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬والأساتذة‭ ‬الموظفين‭ ‬وممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الهندسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ونال‭ ‬مشروع‭ ‬الطالبين‮

‬‭ ‬قاسم‭ ‬جواد‭ ‬وعبدالله‭ ‬عبدالجليل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬ابتكرا‭ ‬جهاز‭ ‬التحكم‭ ‬باستخدام‭ ‬إيماءات‭ ‬اليد‭ ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬تصميم‭ ‬واجهات‭ ‬مبتكرة‭ ‬للعروض‭ ‬التقديمية‭ ‬‮«‬البوربوينت‮»‬،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬شاشة‭ ‬العرض‭ ‬وتوفير‭ ‬أسلوب‭ ‬فريد‭ ‬ومميز‭ ‬لجذب‭ ‬انتباه‭ ‬الجمهور‭.‬

ويستخدم‭ ‬المشروع‭ ‬المكتبة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للرؤية‭ ‬الحاسوبية‭ ‬‮«‬ OpenCV ‮»‬،‭ ‬ووحدة‭ ‬تتبع‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬ Mediapipe ‮»‬‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وتتبع‭ ‬حركات‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭.‬

أما‭ ‬زميلهما‭ ‬الطالب‭ ‬فراس‭ ‬الحمراني‭ ‬فقد‭ ‬نال‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬مشروع‭ ‬إشارة‭ ‬مرور‭ ‬ذكية‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬لإدارة‭ ‬سرعة‭ ‬الطريق‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬ Arduino ‮»‬‭ ‬وأجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬المطر‭ ‬والغبار،‭ ‬لضبط‭ ‬سرعة‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الأمطار‭ ‬والعواصف‭ ‬الترابية،‭ ‬للحد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئات‭ ‬الطرق‭ ‬الآمنة‭ ‬والمرنة‭. ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬شاشة‭ ‬‮«‬ LCD ‮»‬‭ ‬لتزويد‭ ‬السائقين‭ ‬بمعلومات‭ ‬محدثة‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الطريق‭ ‬وتغيير‭ ‬السرعة‭.‬

وكان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الطالبتين‭ ‬روان‭ ‬العرادي‭ ‬وملاك‭ ‬الدرازي‭ ‬وكان

مشروعهما‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬ذكي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أمراض‭ ‬النباتات‭ ‬باستخدام‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬وتقنية‭ ‬إنترنت‭ ‬الأشياء‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء‭ ‬نظام‭ ‬لكشف‭ ‬النباتات‭ ‬السليمة‭ ‬والنباتات‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬باستخدام‭ ‬برامج‭ ‬حاسوبية‭ ‬ذكية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أوراق‭ ‬النباتات‭ ‬ومعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬صحية‭ ‬أم‭ ‬مريضة‭.‬

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