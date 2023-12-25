67% من مشتركي هيئة التأمين الاجتماعي من القطاع الخاص و33% من العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت إحصائية تابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن وجود حوالي 617 ألف مشترك في قانون التقاعد بحسب الربع الثالث من العام الحالي حيث جاء 50 ألفا من الإجمالي من القطاع العام وحوالي 567 ألفا بالقطاع الخاص.
وفي تفاصيل إضافية بيّنت الأرقام وجود حوالي 50 ألف مشترك بحريني بالقطاع العام، وحوالي 101 ألف آخرين في القطاع الخاص بإجمالي بلغ حوالي 151 ألفا، وبالنسبة إلى غير البحرينيين فقد بلغ عددهم في القطاع الخاص 466 ألفا تقريبًا دون وجودهم في القطاع العام.
وبالنسبة لأعداد المشتركين البحرينيين في الربع الثالث من عام 2023 فقد بلغت نسبتهم في القطاع العام 33 % وفي الخاص 67 % ، وبلغت نسبة أصحاب المعاشات الأحياء بذات الفترة 43 % في القطاع العام و57 في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود 48 % من المستحقين في القطاع العام و52 % في القطاع الخاص.
وحول عدد المتقاعدين فقد أشارت الهيئة في إحصائية الربع الثالث من العام الحالي إلى وجود حوالي 84 ألف متقاعد على قيد الحياة، حيث جاء حوالي 36 ألف متقاعد من القطاع العام، وحوالي 48 ألف من القطاع الخاص.
وبالنسبة إلى أصحاب المعاشات المتوفين المسجلين في الهيئة فقد بلغ عددهم حوالي 6 آلاف بالقطاع العام، وحوالي 9 آلاف في القطاع الخاص بموجوع بلغ 15 ألفا تقريبًا.
بينما وصل عدد المستحقين في الربع الثالث إلى حوالي 24 ألف مستحق، كان منهم حوالي 12 ألف مستحق من القطاع العام وحوالي نفس العدد في القطاع الخاص.
والجدير بالذكر أن متوسط الراتب الشهري للمشتركين البحرينيين يبلغ حوالي 857 دينارا بمتوسط عمر يصل إلى 36، ومتوسط المعاش الشهري لأصحاب المعاشات الأحياء 819 دينارا، بمتوسط عمر يصل إلى 57، أما بالنسبة إلى المستحقين فيبلغ متوسط المعاش الشهري لهم 355 دينارا بمتوسط عمر الأبناء 33 والأرامل 66 والفئـات الأخرى 70.
كلمات دالة
MENAFN25122023000055011008ID1107656079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.