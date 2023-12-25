67% من مشتركي هيئة التأمين الاجتماعي من القطاع الخاص و33% من العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشفت‭ ‬إحصائية‭ ‬تابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬617‭ ‬ألف‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد‭ ‬بحسب‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬الإجمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وحوالي‭ ‬567‭ ‬ألفا‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬بيّنت‭ ‬الأرقام‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬مشترك‭ ‬بحريني‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام،‭ ‬وحوالي‭ ‬101‭ ‬ألف‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بإجمالي‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬151‭ ‬ألفا،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬466‭ ‬ألفا‭ ‬تقريبًا‭ ‬دون‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لأعداد‭ ‬المشتركين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬33 % ‭ ‬وفي‭ ‬الخاص‭ ‬67 % ،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬الأحياء‭ ‬بذات‭ ‬الفترة‭ ‬43 % ‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و57‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬48 % ‭ ‬من‭ ‬المستحقين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و52 % ‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وحول‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬فقد‭ ‬أشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬إحصائية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬84‭ ‬ألف‭ ‬متقاعد‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬حوالي‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬متقاعد‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬وحوالي‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬المتوفين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام،‭ ‬وحوالي‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بموجوع‭ ‬بلغ‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬تقريبًا‭.‬

بينما‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المستحقين‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬مستحق،‭ ‬كان‭ ‬منهم‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬مستحق‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وحوالي‭ ‬نفس‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬للمشتركين‭ ‬البحرينيين‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬857‭ ‬دينارا‭ ‬بمتوسط‭ ‬عمر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬36،‭ ‬ومتوسط‭ ‬المعاش‭ ‬الشهري‭ ‬لأصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬الأحياء‭ ‬819‭ ‬دينارا،‭ ‬بمتوسط‭ ‬عمر‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬57،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستحقين‭ ‬فيبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬المعاش‭ ‬الشهري‭ ‬لهم‭ ‬355‭ ‬دينارا‭ ‬بمتوسط‭ ‬عمر‭ ‬الأبناء‭ ‬33‭ ‬والأرامل‭ ‬66‭ ‬والفئـات‭ ‬الأخرى‭ ‬70‭.‬

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