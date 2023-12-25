وزارة الداخلية تنظم استعراضا ميدانيا بمحافظة العاصمة بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قدمت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تشكيلات‭ ‬ضمت‭ ‬إداراتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬استعراضا‭ ‬عسكريا‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬قلعة‭ ‬الشرطة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬وجمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وتضمن‭ ‬طابور‭ ‬المشاة،‭ ‬عرضاً‭ ‬للحركات‭ ‬والتشكيلات‭ ‬العسكرية،‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬شعبة‭ ‬الخيالة‭ ‬وفرقة‭ ‬الهجانة‭ ‬وحرس‭ ‬الشرف‭ ‬والفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬وطني‭ ‬أصيل،‭ ‬فيما‭ ‬أبدى‭ ‬جمهور‭ ‬الحاضرين‭ ‬إعجابا‭ ‬وتقديرا‭ ‬واضحا‭ ‬بمستوى‭ ‬العرض‭ ‬والأداء‭ ‬الراقي‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الفصائل‭ ‬المشاركة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬قدرا‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬الانضباط‭ ‬ودقة‭ ‬الأداء‭.‬

وتشكل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية،‭ ‬تستهدف‭ ‬تعميق‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬باعتبارها‭ ‬آلية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بهدف‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

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