وزارة الداخلية تنظم استعراضا ميدانيا بمحافظة العاصمة بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، نظمت وزارة الداخلية استعراضاً ميدانياً عكس التوجه الأصيل في تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين احتفالاتهم بهذه المناسبات الوطنية الغالية.
وفي هذا الإطار قدمت وزارة الداخلية عصر اليوم ومن خلال تشكيلات ضمت إداراتها المختلفة، استعراضا عسكريا بمحافظة العاصمة انطلاقاً من باب البحرين وصولا إلى قلعة الشرطة، وذلك بحضور معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وجمهور غفير من المواطنين والمقيمين.
وتضمن طابور المشاة، عرضاً للحركات والتشكيلات العسكرية، الذي قدمته شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة التي قدمت مقطوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل، فيما أبدى جمهور الحاضرين إعجابا وتقديرا واضحا بمستوى العرض والأداء الراقي الذي قامت به الفصائل المشاركة، مما يعكس قدرا عاليا من الانضباط ودقة الأداء.
وتشكل هذه الفعالية خطوة إضافية، تستهدف تعميق التواصل مع كل فئات المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية باعتبارها آلية رئيسية في استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية بهدف مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين، ومؤسسات المجتمع المدني.
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