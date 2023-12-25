إعادة تشكيل مجلس جامعة الخليج العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬قراراً‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ضما‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعض‭ ‬القيادات‭ ‬الصحية‭ ‬والبحثية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الجامعة‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬المستشار‭ ‬العلمي‭ ‬لمعهد‭ ‬الكويت‭ ‬للأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬صالح‭ ‬العمير،‭ ‬ومن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الإمام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ابن‭ ‬فيصل‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬غازي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العتيبي،‭ ‬ومن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الجديدة‭ ‬بضم‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لمجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬حرص‭ ‬إدارة‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الحوكمة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الهيئات‭ ‬العلمية‭ ‬والبحثية‭ ‬والصحية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬نجاح‭ ‬أهداف‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمع‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬نموه‭ ‬وازدهاره‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخصصات‭ ‬العلمية‭ ‬الفريدة‭ ‬والنادرة،‭ ‬والأبحاث‭ ‬والاستشارات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تتصدي‭ ‬للقضايا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬التعاون‭. ‬

ويتكون‭ ‬مجلس‭ ‬الجامعة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبراء‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الجامعة‭: ‬رئيس‭ ‬الجامعة،‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس،‭ ‬العمداء‭ ‬ومديرو‭ ‬المعاهد،‭ ‬والمراكز‭ ‬والبرامج‭ ‬التابعة‭ ‬للجامعة،‭ ‬عضو‭ ‬يمثل‭ ‬كل‭ ‬كلية‭ ‬أو‭ ‬معهد‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬أو‭ ‬برنامج‭.‬

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