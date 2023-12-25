إعادة تشكيل مجلس جامعة الخليج العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضم خبراء خليجيين من خارج الجامعة للمرة الأولى
عقد مجلس جامعة الخليج العربي اجتماعه الثاني بعد أن أصدر رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد قراراً بإعادة تشكيل مجلس جامعة الخليج العربي، ضما في عضويته لأول مرة بعض القيادات الصحية والبحثية والأكاديمية من خارج الجامعة.
ومن بين الشخصيات التي انضمت إلى عضوية المجلس من الكويت المستشار العلمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور علي صالح العمير، ومن المملكة العربية السعودية نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن ابن فيصل للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور غازي عبدالرحمن العتيبي، ومن مملكة البحرين الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتور أحمد محمد الأنصاري.
إلى ذلك قال الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إن هذه الخطوة الجديدة بضم أعضاء من خارج جامعة الخليج العربي لمجلس الجامعة تأتي في سياق حرص إدارة جامعة الخليج العربي على مزيد من الحوكمة والاستفادة من خبرات الهيئات العلمية والبحثية والصحية المتميزة في دول مجلس التعاون، بما من شأنه نجاح أهداف الجامعة التي تتمثل في خدمة مجتمع الخليج العربي والمساهمة في نموه وازدهاره من خلال التخصصات العلمية الفريدة والنادرة، والأبحاث والاستشارات العلمية التي تتصدي للقضايا الاستراتيجية في دول التعاون.
ويتكون مجلس الجامعة إضافة إلى الخبراء الذين انضموا لأول مرة من خارج الجامعة: رئيس الجامعة، ونواب الرئيس، العمداء ومديرو المعاهد، والمراكز والبرامج التابعة للجامعة، عضو يمثل كل كلية أو معهد أو مركز أو برنامج.
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