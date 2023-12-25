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اختطاف كويتي في محافظة الأنبار العراقية

12/25/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أجرى‭ ‬الشيخ‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي،‭ ‬أمس‭ ‬اتصالاً‭ ‬هاتفياً‭ ‬مع‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق،‭ ‬لمعرفة‭ ‬ملابسات‭ ‬اختفاء‭ ‬مواطن‭ ‬كويتي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬اهتماماً‭ ‬وحرصاً‭ ‬كبيرين‭ ‬لمعرفة‭ ‬مصير‭ ‬المواطن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬تجري‭ ‬حالياً،‭ ‬وعلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬لكشف‭ ‬ملابسات‭ ‬الاختفاء‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تتابع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬ومن‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬العراقية‭ ‬المعنية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬المواطن‭ ‬وضمان‭ ‬سلامته‭.‬

وكان‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬عراقي،‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬قد‭ ‬صرح‭ ‬بإحباط‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬داعشية‮»‬‭ ‬لاختطاف‭ ‬كويتيين‭ ‬اثنين‭ ‬بين‭ ‬محافظتي‭ ‬الأنبار‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬‮«‬السومرية‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬العراقية‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مواطنين‭ ‬كويتيين‭ ‬هما‭ ‬أنور‭ ‬جليدان‭ ‬الظفيري‭ ‬وفيصل‭ ‬جابر‭ ‬لفته‭ ‬المطيري،‭ ‬تم‭ ‬استهدافهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عصابات‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬غرب‭ ‬وادي‭ ‬الثرثار‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سيارتي‭ ‬الكويتيين‭ ‬وبعد‭ ‬اقترابها‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬مهجورة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحددة‭ ‬تم‭ ‬استهدافهما‭ ‬بنيران‭ ‬كثيفة‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬خرجت‭ ‬سيارة‭ ‬تابعة‭ ‬لعصابات‭ ‬داعش‭ ‬باتجاه‭ ‬الصيادين،‭ ‬ما‭ ‬اضطرهما‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬نحو‭ ‬خط‭ ‬الصد‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬ستقوم‭ ‬بإخلائهما‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الشرقية‮»‬‭ ‬العراقية‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬باختطاف‭ ‬مواطنين‭ ‬كويتيين،‭ ‬وإحراق‭ ‬سيارتهما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المشاعيف‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬الأنبار‭.‬

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