اختطاف كويتي في محافظة الأنبار العراقية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أجرى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي، أمس اتصالاً هاتفياً مع فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار، حيث أبدى وزير خارجية جمهورية العراق اهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تجري حالياً، وعلى أعلى المستويات، تحقيقاً بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء.
وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته.
وكان مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، قد صرح بإحباط محاولة «داعشية» لاختطاف كويتيين اثنين بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين وفق ما نقلته «السومرية نيوز» العراقية.
وقال المصدر إن «مواطنين كويتيين هما أنور جليدان الظفيري وفيصل جابر لفته المطيري، تم استهدافهما من قبل عصابات «داعش» في قطاع صلاح الدين غرب وادي الثرثار».
وبين أن «سيارتي الكويتيين وبعد اقترابها من قرية مهجورة في المنطقة المحددة تم استهدافهما بنيران كثيفة وبعد ذلك خرجت سيارة تابعة لعصابات داعش باتجاه الصيادين، ما اضطرهما إلى الانسحاب نحو خط الصد للقوات الأمنية»، مؤكداً أن «القوات الأمنية ستقوم بإخلائهما».
وكانت قناة «الشرقية» العراقية أفادت في وقت سابق من أمس الإثنين، باختطاف مواطنين كويتيين، وإحراق سيارتهما في منطقة المشاعيف التابعة لمحافظة الأنبار.
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