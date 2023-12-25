مقتل ستة مدنيين في غارات تركية بشمال شرق سوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬تركي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ووكالة‭ ‬كردية،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬شنّ‭ ‬أنقرة‭ ‬غارات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬تابعة‭ ‬لمقاتلين‭ ‬أكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬جنودها‭. ‬واتهمت‭ ‬أنقرة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدها‭ ‬وتصنّفه‭ ‬‮«‬إرهابيا‮»‬‭ ‬بقتل‭ ‬12‭ ‬جندياً‭ ‬تركياً‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬هجومين‭ ‬منفصلين‭ ‬على‭ ‬قاعدتين‭ ‬تركيتين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬

وأمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬بأن‭ ‬قصفا‭ ‬تركيا‭ ‬جديدا‭ ‬طال‭ ‬مرافق‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬تابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وتعد‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ذراعها‭ ‬العسكرية‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬تركية‭ ‬طالت‭ ‬مطبعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القامشلي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬أربعة‭ ‬عمال‭ ‬مدنيين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أسفرت‭ ‬غارة‭ ‬طالت‭ ‬مطحنة‭ ‬قرب‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مدني،‭ ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬توزيع‭ ‬قوارير‭ ‬غاز‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬هاوار‭ ‬التابعة‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬ستة‭ ‬مواطنين‭ ‬وأصيب‭ ‬تسعة‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬غير‭ ‬نهائية‭ ‬بسلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬جوية‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬التركي‮»‬‭ ‬في‭ ‬القامشلي‭. ‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬التركي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬مواقع‭ ‬نفطية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬يومها‭ ‬تدمير‭ ‬‮«‬29‭ ‬هدفاً،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كهوف‭ ‬ومخابئ‭ ‬وملاجئ‭ ‬ومنشآت‭ ‬نفطية‭ ‬ومستودعات‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وتنتشر‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬لمواجهة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬

وتتهم‭ ‬أنقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬بأنها‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭. ‬وهي‭ ‬تستهدف‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭. ‬وقد‭ ‬شنّت‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عملية‭ ‬جوية‭ ‬واسعة‭ ‬طالت‭ ‬عشرات‭ ‬المواقع‭ ‬العسكرية‭ ‬ومرافق‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬وتبنّاه‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬

ومنذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬شنّت‭ ‬تركيا‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬استهدفت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬طالما‭ ‬أعلنت‭ ‬أنقرة‭ ‬سعيها‭ ‬لإبعادهم‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭. ‬وباتت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬وفصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬شريط‭ ‬حدودي‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬