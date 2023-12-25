بايدن.. أكثر رؤساء أمريكا فشلا في تاريخ أمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
صنفت شبكة «فوكس نيوز» الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه أكثر الرؤساء الأمريكيين فشلا في تاريخ الولايات المتحدة بعد وضعه على قائمتها لأكثر السياسيين فشلا في عام 2023.
وأوضحت القناة التلفزيونية أن خيارها لبايدن كأحد أكثر السياسيين فشلا لأنه «باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية البالغ من العمر 80 عاما يواجه تحقيقا محتملا قد يؤدي إلى عزله، وأنه يستمر في صراعه مع تدني معدلات شعبيته بين الناخبين».
وأشارت القناة إلى أن التساؤلات ليست فقط حول عمر بايدن واحتمال تورطه في الفساد عندما كان نائبا للرئيس، ولكن أيضا حول دعمه «إسرائيل» في حربها على قطاع غزة.
وخلصت «فوكس نيوز» إلى أن أداء بايدن السيئ بلغ ذروته في استطلاعات الرأي المبكرة للناخبين التي أظهرت توقعات قاتمة بشأن احتمالات إعادة انتخابه خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وبالإضافة إلى بايدن فقد ضمت قائمة السياسيين الفاشلين رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي، الذي أقيل في أكتوبر 2023.
وشملت قائمة أفشل السياسيين عضو الكونجرس جورج سانتوس الجمهوري عن نيويورك، المتهم بالاحتيال، وحاكم فرجينيا غلين يانغكين.
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