بايدن.. أكثر رؤساء أمريكا فشلا في تاريخ أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صنفت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بأنه‭ ‬أكثر‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬لأكثر‭ ‬السياسيين‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وأوضحت‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬أن‭ ‬خيارها‭ ‬لبايدن‭ ‬كأحد‭ ‬أكثر‭ ‬السياسيين‭ ‬فشلا‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬باعتباره‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬يواجه‭ ‬تحقيقا‭ ‬محتملا‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عزله،‭ ‬وأنه‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬صراعه‭ ‬مع‭ ‬تدني‭ ‬معدلات‭ ‬شعبيته‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬القناة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التساؤلات‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬حول‭ ‬عمر‭ ‬بايدن‭ ‬واحتمال‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬الفساد‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬دعمه‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وخلصت‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬بايدن‭ ‬السيئ‭ ‬بلغ‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬المبكرة‭ ‬للناخبين‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬توقعات‭ ‬قاتمة‭ ‬بشأن‭ ‬احتمالات‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بايدن‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬السياسيين‭ ‬الفاشلين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابق‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي،‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وشملت‭ ‬قائمة‭ ‬أفشل‭ ‬السياسيين‭ ‬عضو‭ ‬الكونجرس‭ ‬جورج‭ ‬سانتوس‭ ‬الجمهوري‭ ‬عن‭ ‬نيويورك،‭ ‬المتهم‭ ‬بالاحتيال،‭ ‬وحاكم‭ ‬فرجينيا‭ ‬غلين‭ ‬يانغكين‭.‬