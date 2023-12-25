Tuesday, 26 December 2023 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن.. أكثر رؤساء أمريكا فشلا في تاريخ أمريكا

12/25/2023 7:21:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

صنفت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بأنه‭ ‬أكثر‭ ‬الرؤساء‭ ‬الأمريكيين‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬قائمتها‭ ‬لأكثر‭ ‬السياسيين‭ ‬فشلا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

وأوضحت‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬أن‭ ‬خيارها‭ ‬لبايدن‭ ‬كأحد‭ ‬أكثر‭ ‬السياسيين‭ ‬فشلا‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬باعتباره‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬80‭ ‬عاما‭ ‬يواجه‭ ‬تحقيقا‭ ‬محتملا‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عزله،‭ ‬وأنه‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬صراعه‭ ‬مع‭ ‬تدني‭ ‬معدلات‭ ‬شعبيته‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬القناة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التساؤلات‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬حول‭ ‬عمر‭ ‬بايدن‭ ‬واحتمال‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬الفساد‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬حول‭ ‬دعمه‭ ‬‮«‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وخلصت‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬بايدن‭ ‬السيئ‭ ‬بلغ‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬المبكرة‭ ‬للناخبين‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬توقعات‭ ‬قاتمة‭ ‬بشأن‭ ‬احتمالات‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بايدن‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬قائمة‭ ‬السياسيين‭ ‬الفاشلين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬السابق‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي،‭ ‬الذي‭ ‬أقيل‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وشملت‭ ‬قائمة‭ ‬أفشل‭ ‬السياسيين‭ ‬عضو‭ ‬الكونجرس‭ ‬جورج‭ ‬سانتوس‭ ‬الجمهوري‭ ‬عن‭ ‬نيويورك،‭ ‬المتهم‭ ‬بالاحتيال،‭ ‬وحاكم‭ ‬فرجينيا‭ ‬غلين‭ ‬يانغكين‭.‬

MENAFN25122023000055011008ID1107656074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث