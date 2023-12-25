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مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري بضربة جوية إسرائيلية في سوريا

12/25/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬إرنا‭ ‬الرسمية‭ ‬ووكالة‭ ‬تسنيم،‭ ‬أن‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬رضي‭ ‬موسوي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬طال‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭. ‬

وأوضحت‭ ‬تسنيم‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬السيد‭ ‬رضي‭ ‬موسوي‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إثر‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬مستشاري‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬وأحد‭ ‬رفاق‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬اللواء‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬

وتعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬جعل‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬تدفع‮»‬‭ ‬ثمن‭ ‬قتل‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬هي‭ ‬علامة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الإحباط‭ ‬والضعف‭ ‬العجز‭ ‬لدى‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغاصب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ستدفع‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ثمن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬ضخمة‭ ‬وتصاعد‭ ‬أعمدة‭ ‬دخان‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬مزارع‭ ‬قريبة‭. ‬وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬مقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويملك‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬صواريخ‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬موقعين‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬ومجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬مزرعتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السيدة‭ ‬زينب‮»‬‭.‬

وهي‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬تعلن‭ ‬طهران‭ ‬مقتل‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬قواتها‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬يتواجدون‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬‮«‬استشارية‮»‬‭. ‬وتعدّ‭ ‬إيران‭ ‬حليفا‭ ‬أساسيا‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬وقدمت‭ ‬خلال‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬2011،‭ ‬دعما‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬وعسكريا‭ ‬لدمشق‭. ‬وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حليف‭ ‬طهران‭ ‬ودمشق،‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬وشحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬لكن‭ ‬أيضاً‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭.

وصعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتيرة‭ ‬استهدافها‭ ‬للأراضي‭ ‬السورية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنها‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬طهران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وخصوصا‭ ‬عبر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف،‭ ‬تسبّب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬

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