صراع محتدم متواصل على الصدارة في الدوري الإنجليزي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يتواصل‭ ‬الصراع‭ ‬المحتدم‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬الثلاثي‭ ‬أرسنال،‭ ‬ليفربول‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا،‭ ‬ولكلّ‭ ‬منهم‭ ‬فرصة‭ ‬إنهاء‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

ويملك‭ ‬ليفربول‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬فرصة‭ ‬استعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬حين‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬بيرنلي‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬بانتظار‭ ‬هديةً‭ ‬من‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭ ‬الخميس‭.‬

ويتصدر‭ ‬أرسنال‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭.‬

وقد‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬لبيرنلي‭ ‬أفضليّة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬تورف‭ ‬مور،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬عليه‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬11‭ ‬مباراة،‭ ‬كما‭ ‬له‭ ‬فوز‭ ‬يتيم‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬الـ«بوكسينغ‭ ‬داي‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬حتّى‭ ‬أن‭ ‬سِجلّ‭ ‬مواجهاته‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬لا‭ ‬يصبّ‭ ‬في‭ ‬صالحه‭ (‬فاز‭ ‬مرّتين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬16‭ ‬مواجهة‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭).‬

ويتميّز‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بخصوصيّة‭ ‬إقامة‭ ‬مرحلة‭ ‬تقليدية‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ (‬بوكسينغ‭ ‬داي‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يُعجب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬قطب‭ ‬دفاع‭ ‬ليفربول‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬‮«‬سنلعب‭ ‬مباراتنا‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬أيام‭. ‬الأمر‭ ‬يتطلّب‭ ‬الكثير،‭ ‬ذهنياً‭ ‬ونفسياً‮»‬‭.‬

وتساءل‭ ‬مدربه‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬بعد‭ ‬مواجهتين‭ ‬مع‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬وارسنال‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬‮«‬ما‭ ‬هو‭ ‬البديل؟‭ ‬علينا‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭. ‬لقد‭ ‬استيقظ‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحاً‭ ‬وسيقدّمون‭ ‬المعكرونة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭. ‬أين‭ ‬العدالة‭ ‬هنا؟‮»‬،‭ ‬في‭ ‬دعمه‭ ‬للمدرب‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬ديفيد‭ ‬مويس‭ ‬الذي‭ ‬احتجّ‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬روزنامة‭ ‬المباريات‭ ‬المزدحمة‭. ‬ويأمل‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لنزيف‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين‭ ‬اللتين‭ ‬تعادل‭ ‬فيهما‭ ‬مع‭ ‬ضيفيه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ (‬0-0‭) ‬وأرسنال‭ (‬1-1‭)‬،‭ ‬وتشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬المنتشي‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭.‬





أرسنال‭ ‬في‭ ‬مهمّة‭ ‬صعبة‭ ‬

ويستضيف‭ ‬أرسنال‭ ‬جاره‭ ‬السادس‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مبارياته‭ ‬التسع‭ ‬بالدوري‭ (‬فاز‭ ‬في‭ ‬سبع‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬البيتيّة‭ ‬الـ16‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬المطارق‮»‬‭.‬

وواجه‭ ‬أرسنال‭ ‬صعوبةً‭ ‬كبيرةً‭ ‬خلال‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬إذ‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬التسديد‭ ‬على‭ ‬المرمى‭ ‬بعد‭ ‬هدفه‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لم‭ ‬يفشل‭ ‬المدفعجية‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مبارياتهم‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويلعب‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬بغياب‭ ‬المهاجم‭ ‬الألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ (‬4‭ ‬أهداف‭ ‬وتمريرة‭ ‬حاسمة‭) ‬بسبب‭ ‬الإيقاف‭..‬

وقال‭ ‬مويس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬‭(‬حصولنا‭) ‬على‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬عظيم‭. ‬تحقيق‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هو‭ ‬أمرٌ‭ ‬صعب،‭ ‬ونحن‭ ‬لدينا‭ ‬تسع‭ ‬انتصارات‭ ‬حتّى‭ ‬الآن‭ ‬وهذا‭ ‬مجموع‭ ‬رائع‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭. ‬سنحاول‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬





أستون‭ ‬فيلا‭ ‬يتربص

ويحاول‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الثامن‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬التسجيل،‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الثالث‭ ‬غداة‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬استحواذ‭ ‬جيم‭ ‬راتكليف‭ ‬على‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬النادي‭.‬

ووحده‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬الأخير‭ ‬سجّل‭ ‬عدداً‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬18‭ ‬هدفاً‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرقٍ‭ ‬أخرى‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬ستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬مجدداً‭ ‬لاعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬1998،‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجمعة‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬1‭-‬1‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعثّر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الماضية،‭ ‬فإنه‭ ‬يتفوّق‭ ‬على‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أمامه‭ ‬سوى‭ ‬مرّتين‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ (‬فاز‭ ‬17‭ ‬مرة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الـ«بريميرليغ‮»‬‭ ‬لديه‭ ‬سجّل‭ ‬انتصارات‭ ‬أفضل‭ ‬على‭ ‬فيلا‭ ‬من‭ ‬يونايتد‭ (‬38‭).‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬هادئين‭ ‬وأن‭ ‬ندعم‭ ‬بعضنا‭ ‬ونستمر‭ ‬بالعمل‭ ‬بخطّتنا،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬معاً‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬‮«‬لها‭ ‬أسباب‭. ‬لدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الغيابات،‭ ‬ولذلك‭ ‬سيكون‭ ‬الفريق‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عودة‭ ‬المصابين‮»‬‭.‬





سيتي‭ ‬لاستعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬

ويستأنف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬مساعيه‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬إيفرتون‭ ‬الأربعاء‭.‬

ورغم‭ ‬التتويج‭ ‬القاري،‭ ‬عانى‭ ‬سيتي‭ ‬محلياً‭ ‬فلم‭ ‬يفز‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة،‭ ‬آخرها‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬إيفرتون‭ ‬أربعة‭ ‬انتصاراتٍ‭ ‬متتالية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لسيتي‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬ملعب‭ ‬غوديسون‭ ‬بارك‭ ‬ليس‭ ‬أفضل‭ ‬مكانٍ‭ ‬للعودة‭ ‬إليه‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بمونديال‭ ‬الأندية‭. ‬لكننا‭ ‬سنحاول‭ ‬شراء‭ ‬كتابٍ‭ ‬جديد‭ ‬لكتابة‭ ‬تاريخٍ‭ ‬جميل‭. ‬لاعبونا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬متعطّشين‭ ‬ومتحمّسين،‭ ‬أنا‭ ‬ممتنّ‭ ‬جداً‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬لسنواتٍ‭ ‬عدّة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتوقّع‭ ‬حين‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬أننا‭ ‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬والتتويج‭ ‬أخيراً‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬إيفرتون‭ ‬تأثّر‭ ‬بالخسارة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬مدربه‭ ‬شون‭ ‬دايتش‭ ‬‮«‬تتحدّث‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬بنفسك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭. ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬الأمر‭ ‬غريباً‭ ‬لأننا‭ ‬خسرنا،‭ ‬لكنه‭ ‬أقرب‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالفخر‭ ‬التام‭. ‬لقد‭ ‬قدّمنا‭ ‬أداءً‭ ‬متميّزاً‮»‬‭.‬

ويحاول‭ ‬نيوكاسل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مركزٍ‭ ‬أوروبي‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬مضيفه‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬خمساً‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يبحث‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬لنوتنغهام‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬عن‭ ‬فوزٍ‭ ‬أوّل،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬0‭-‬3‭.‬

كما‭ ‬يلعب‭ ‬بورنموث‭ ‬مع‭ ‬فولهام،‭ ‬وشيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬مع‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وبرينتفورد‭ ‬مع‭ ‬ولفرهامبتون،‭ ‬وتشلسي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رحيم‭ ‬سترلينغ‭ ‬وكول‭ ‬بالمر‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بداعي‭ ‬الإيقاف،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬توتنهام‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬الخميس‭.‬