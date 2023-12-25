مدرب تشيلسي: نحن أعداء أنفسنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، إن فريقه يمكنه أن يلوم نفسه فقط على إهدار الفرص المبكرة خلال الهزيمة 2-1 على ملعب ولفرهامبتون واندرارز، في «الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم»، الأحد.
وبعد شوط أول سلبي أهدر فيه رحيم سترلينغ فرصة ذهبية لوضع تشيلسي في المقدمة، سجل ماريو ليمينا هدفاً بضربة رأس، على أثر ركلة ركنية ليمنح ولفرهامبتون التقدم، قبل أن يحسم مات دورتي الفوز في الوقت المحتسَب بدل الضائع.
وقال بوكيتينو، للصحافيين: «لقد ارتكبنا خطأ، علينا أن نلوم أنفسنا، لهذا السبب لم نفز؛ لأنه في الشوط الأول سنحت لنا عدة فرص للتسجيل. في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لم تكن حاسماً بما يكفي عندما تتاح لك الفرص، فمن الممكن دائماً أن تستقبل أهدافاً. لم نتنافس في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني، واستقبلنا عدداً من الركلات الركنية. في هذه اللحظات يتعلق الأمر بالمنافسة بشكل أفضل وأن تكون أقوى».
وتابع: «أتفق مع أننا أعداء أنفسنا، لا أريد أن أسحب الأفضلية من ولفرهامبتون. لقد سجلوا وقاموا بعملهم. لكن في الشوط الأول كنا الفريق الأفضل. وبسبب الافتقار للقدرة على التسجيل، لم نفز بالمباراة».
ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز العاشر، كريستال بالاس، الأربعاء المقبل، قبل أن يسافر إلى لوتون تاون، السبت المقبل.
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