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مدرب تشيلسي: نحن أعداء أنفسنا

12/25/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬مدرب‭ ‬تشيلسي،‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يلوم‭ ‬نفسه‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص‭ ‬المبكرة‭ ‬خلال‭ ‬الهزيمة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬واندرارز،‭ ‬في‭ ‬‮«‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬،‭ ‬الأحد‭.‬

وبعد‭ ‬شوط‭ ‬أول‭ ‬سلبي‭ ‬أهدر‭ ‬فيه‭ ‬رحيم‭ ‬سترلينغ‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لوضع‭ ‬تشيلسي‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬سجل‭ ‬ماريو‭ ‬ليمينا‭ ‬هدفاً‭ ‬بضربة‭ ‬رأس،‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬ليمنح‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬التقدم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬مات‭ ‬دورتي‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسَب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وقال‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬للصحافيين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ارتكبنا‭ ‬خطأ،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نلوم‭ ‬أنفسنا،‭ ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬لم‭ ‬نفز؛‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬سنحت‭ ‬لنا‭ ‬عدة‭ ‬فرص‭ ‬للتسجيل‭. ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حاسماً‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬عندما‭ ‬تتاح‭ ‬لك‭ ‬الفرص،‭ ‬فمن‭ ‬الممكن‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬تستقبل‭ ‬أهدافاً‭. ‬لم‭ ‬نتنافس‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬واستقبلنا‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الركلات‭ ‬الركنية‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬أقوى‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أتفق‭ ‬مع‭ ‬أننا‭ ‬أعداء‭ ‬أنفسنا،‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أسحب‭ ‬الأفضلية‭ ‬من‭ ‬ولفرهامبتون‭. ‬لقد‭ ‬سجلوا‭ ‬وقاموا‭ ‬بعملهم‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬كنا‭ ‬الفريق‭ ‬الأفضل‭. ‬وبسبب‭ ‬الافتقار‭ ‬للقدرة‭ ‬على‭ ‬التسجيل،‭ ‬لم‭ ‬نفز‭ ‬بالمباراة‮»‬‭.‬

ويستضيف‭ ‬تشيلسي،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬العاشر،‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس،‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬لوتون‭ ‬تاون،‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

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