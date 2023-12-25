صلاح: لا تنسوا المكلومين في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي أنه يشارك العائلات المكلومة حزنها في خضم الهجوم الصهيوني على قطاع غزة بالتزامن مع أعياد الميلاد (الكريسماس).
ولقي أكثر من 20 ألف فلسطيني حتفهم مع تهجير أغلب سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة مع استمرار التصعيد العسكري الصهيوني.
وكتب صلاح، الذي سجل 12 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول هذا الموسم، عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أمس الاثنين: «الكريسماس هو الموعد الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن صلاح قوله: «مع استمرار الحرب القاسية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، هذا العام نعيش الكريسماس بقلوب مثقلة ونتقاسم آلام تلك العائلات المكلومة لفقدان أحبائها». وختم صلاح حديثه بالقول: «رجاء لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد سعيد».
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