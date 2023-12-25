Tuesday, 26 December 2023 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صلاح: لا تنسوا المكلومين في غزة

12/25/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬ونجم‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أنه‭ ‬يشارك‭ ‬العائلات‭ ‬المكلومة‭ ‬حزنها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الهجوم‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ (‬الكريسماس‭).‬

ولقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬حتفهم‭ ‬مع‭ ‬تهجير‭ ‬أغلب‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬مليونين‭ ‬و300‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الصهيوني‭.‬

وكتب‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬الكريسماس‭ ‬هو‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬تجتمع‭ ‬فيه‭ ‬العائلات‭ ‬وتحتفل‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬عن‭ ‬صلاح‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬القاسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وخاصة‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نعيش‭ ‬الكريسماس‭ ‬بقلوب‭ ‬مثقلة‭ ‬ونتقاسم‭ ‬آلام‭ ‬تلك‭ ‬العائلات‭ ‬المكلومة‭ ‬لفقدان‭ ‬أحبائها‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬صلاح‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬رجاء‭ ‬لا‭ ‬تنسوهم‭ ‬ولا‭ ‬تعتادوا‭ ‬على‭ ‬معاناتهم،‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬سعيد‮»‬‭. ‬

MENAFN25122023000055011008ID1107656070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث