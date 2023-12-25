صلاح: لا تنسوا المكلومين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬ونجم‭ ‬فريق‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أنه‭ ‬يشارك‭ ‬العائلات‭ ‬المكلومة‭ ‬حزنها‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الهجوم‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ (‬الكريسماس‭).‬

ولقي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬حتفهم‭ ‬مع‭ ‬تهجير‭ ‬أغلب‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬مليونين‭ ‬و300‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬الصهيوني‭.‬

وكتب‭ ‬صلاح،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ليفربول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أمس‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬الكريسماس‭ ‬هو‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬تجتمع‭ ‬فيه‭ ‬العائلات‭ ‬وتحتفل‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬عن‭ ‬صلاح‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬القاسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وخاصة‭ ‬الموت‭ ‬والدمار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نعيش‭ ‬الكريسماس‭ ‬بقلوب‭ ‬مثقلة‭ ‬ونتقاسم‭ ‬آلام‭ ‬تلك‭ ‬العائلات‭ ‬المكلومة‭ ‬لفقدان‭ ‬أحبائها‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬صلاح‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬رجاء‭ ‬لا‭ ‬تنسوهم‭ ‬ولا‭ ‬تعتادوا‭ ‬على‭ ‬معاناتهم،‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬سعيد‮»‬‭. ‬