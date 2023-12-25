((الرياضة)) الهندية تُوقف اتحاد المصارعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعرَّض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهندي‭ ‬للمصارعة،‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬فضيحة‭ ‬تحرش‭ ‬جنسي،‭ ‬لانتكاسة‭ ‬جديدة‭ ‬عندما‭ ‬أوقفته‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة،‭ ‬وأقالت‭ ‬مجلسه‭ ‬المنتخَب‭ ‬حديثاً‭.‬

واتخذت‭ ‬الوزارة‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬انتخاب‭ ‬الاتحاد‭ ‬رئيساً‭ ‬يدعمه‭ ‬سَلَفه‭ ‬بريدج‭ ‬بوشان‭ ‬شاران‭ ‬سينغ‭ ‬المتهم‭ ‬بالتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬والتهديد‭ ‬الإجرامي‭. ‬وينفي‭ ‬سينغ‭ ‬ارتكاب‭ ‬أية‭ ‬مخالفات،‭ ‬وأُفرج‭ ‬عنه‭ ‬بكفالة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬المنتخَب‭ ‬حديثاً‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولون‭ ‬السابقون‭. ‬تُدار‭ ‬أعمال‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المسؤولون‭ ‬السابقون‮»‬‭.‬

ورفضت‭ ‬الوزارة‭ ‬التعليق،‭ ‬ولم‭ ‬يتسنَّ‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سينغ،‭ ‬وخليفته‭ ‬سانجاي‭ ‬سينغ،‭ ‬للتعليق،‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬سانجاي‭ ‬سينغ،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تربطه‭ ‬صلة‭ ‬قرابة‭ ‬بسينغ‭ ‬الآخر،‭ ‬الأحد،‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬إيه‭.‬إن‭.‬إي‮»‬‭: ‬‮«‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬اعتزاله‭ ‬إدارة‭ ‬المصارعة،‭ ‬أطلب‭ ‬من‭ ‬الآخرين‭ ‬المُضيّ‭ ‬قدماً‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لذلك‭ ‬بالتأثير‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬المصارعين‮»‬‭.‬

وأوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهندي‭ ‬بالفعل؛‭ ‬لفشله‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اعتزلت‭ ‬فيه‭ ‬مصارعة‭ ‬بارزة‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات،‭ ‬شوهد‭ ‬سينغ،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬برلماني‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬بهاراتيا‭ ‬جاناتا‭ ‬الحاكم‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي،‭ ‬يحتفل‭ ‬بانتصار‭ ‬المُوالين‭ ‬له‭.‬

وطلبت‭ ‬الوزارة،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الهندية،‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬خاصة‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬تثير‭ ‬‮«‬مخاوف‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬حوكمة‭ ‬ونزاهة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الهندي‭ ‬للمصارعة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬تصحيح‭ ‬فورية‭ ‬وصارمة‭ ‬لدعم‭ ‬مبدأ‭ ‬الحكم‭ ‬الرشيد‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الرياضي‮»‬‭.‬



