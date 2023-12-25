الاتحاد الدولي للفروسية يحظر مشاركة الروس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): قرر الاتحاد الدولي للفروسية أمس الإثنين حرمان لاعبي روسيا وبيلاروس من المشاركة في أولمبياد باريس 2024، نظرا إلى عدم استيفاء معايير التأهل.
وحظر الاتحاد الدولي للفروسية الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الفعاليات التابعة له في مارس الماضي تزامنا مع الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، قبل السماح لهم بالمشاركة كرياضيين محايدين بناء على معايير صارمة، لكنهم لن يتمكنوا من المشاركة في أولمبياد باريس.
وذكر الاتحاد الدولي للفروسية في بيان «وفقا لنظام التأهل الأولمبي لمنافسات الفروسية، التصفيات الفردية محكومة من خلال التصنيف الأولمبي للاتحاد الدولي للفروسية لمنافسات قفز الحواجز والترويض والثلاثي خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023».
وأشار البيان «بما أن الرياضيين الروس والبيلاروس لم يشاركوا في المنافسات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية منذ الثاني من مارس 2022، لن يكون هناك ممثلون لهاتين الدولتين في أولمبياد باريس 2024».
وقررت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في المنافسات الفردية في أولمبياد باريس كرياضيين محايدين.
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