الاتحاد الدولي للفروسية يحظر مشاركة الروس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬حرمان‭ ‬لاعبي‭ ‬روسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬استيفاء‭ ‬معايير‭ ‬التأهل‭.‬

وحظر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الغزو‭ ‬العسكري‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬قبل‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬صارمة،‭ ‬لكنهم‭ ‬لن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬لنظام‭ ‬التأهل‭ ‬الأولمبي‭ ‬لمنافسات‭ ‬الفروسية،‭ ‬التصفيات‭ ‬الفردية‭ ‬محكومة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصنيف‭ ‬الأولمبي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬لمنافسات‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬والترويض‭ ‬والثلاثي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬يناير‭ ‬2023‭ ‬وحتى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬لم‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬منذ‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ممثلون‭ ‬لهاتين‭ ‬الدولتين‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬السماح‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬كرياضيين‭ ‬محايدين‭.‬















