الأهلي يلحق بفيوتشر إلى النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ابوظبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬تأهل‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬بنيران‭ ‬صديقة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بملعب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بنادي‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الإماراتية‭. ‬

سجل‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬البديل‭ ‬الغاني‭ ‬جوستيك‭ ‬ارثر‭ ‬مدافع‭ ‬سيراميكا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬90+4‭).‬،‭ ‬وتلقي‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬قائد‭ ‬سيراميكا‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ (‬90+6‭) ‬عقب‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬صفراوين‭.‬

وضرب‭ ‬الأهلي‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشر‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬تأهل‭

‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬بيراميدز‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬14‭-‬13‭ ‬اثر‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي،‭ ‬بينما‭ ‬سيلعب‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬أمام‭ ‬بيراميدز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وبدأ‭ ‬الأهلي‭ ‬المباراة‭ ‬منتشياً‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬كاس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وضغط‭ ‬مبكراً‭ ‬أمام‭ ‬تراجع‭ ‬لاعبي‭ ‬سيراميكا‭ ‬للدفاع‭ ‬وسدد‭ ‬كريم‭ ‬فؤاد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬8‭)‬،‭ ‬وبعدها‭ ‬تصدى‭ ‬محمد‭ ‬بسام‭ ‬حارس‭ ‬سيراميكا‭ ‬لتسديدة‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ (‬10‭).‬

وردّ‭ ‬سيراميكا‭ ‬بهجمة‭ ‬منظمة‭ ‬وهدد‭ ‬مرمى‭ ‬الأهلي‭ ‬لولا‭ ‬تألق‭ ‬حارسه‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ (‬26‭) ‬قبل‭ ‬خروجه‭ ‬مصاباً‭ ‬ليحل‭ ‬مكانه‭ ‬الحارس‭ ‬البديل‭ ‬مصطفى‭ ‬شوبير‭ (‬35‭). ‬

وجاءت‭ ‬أخطر‭ ‬فرصة‭ ‬للأهلي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬39‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬عاشور‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬المنفرد‭ ‬بالمرمى‭ ‬ولكنه‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬قدم‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬بسام‭ ‬ليهدر‭ ‬هدفاً‭ ‬مؤكداً،‭ ‬وبعدها‭ ‬بدقيقتين‭ ‬مرر‭ ‬تاو‭ ‬كرة‭ ‬ماكرة‭ ‬إلى‭ ‬طاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المرمى‭ ‬ليضعها‭ ‬بغرابة‭ ‬أعلي‭ ‬العارضة‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭. ‬

هاجم‭ ‬سيراميكا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وسدد‭ ‬البديل‭ ‬محمد‭ ‬توني‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬هيأها‭ ‬له‭ ‬محمد‭ ‬عنتر‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالعارضة‭ ‬لتحرم‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ (‬48‭)‬،‭ ‬وظهر‭ ‬سيراميكا‭ ‬بشكل‭ ‬هجومي‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وأجرى‭ ‬مدرب‭ ‬الاهلي‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬تغييرين‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬65‭) ‬بمشاركة‭ ‬الثنائي‭ ‬حسين‭ ‬الشحات‭ ‬وخالد‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تاو‭ ‬والتونسى‭ ‬على‭ ‬معلول‭.‬

وكاد‭ ‬كريم‭ ‬فؤاد‭ ‬يسجل‭ ‬أول‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬تمريرة‭ ‬الشحات‭ ‬لكنّ‭ ‬حارس‭ ‬سيراميكا‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ (‬68‭).‬

وظهر‭ ‬الفرنسي‭ ‬انتوني‭ ‬موديست‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ ‬عندما‭ ‬شارك‭ ‬بديلاً‭ ‬لطاهر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتنشيط‭ ‬هجوم‭ ‬الأهلي،‭ ‬وسدد‭ ‬عاشور‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬علت‭ ‬العارضة‭ ‬بقليل‭ (‬85‭). ‬

وواصل‭ ‬الأهلي‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬سيراميكا‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬وفى‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬سجل‭ ‬الأهلي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬المتألق‭ ‬عاشور‭ ‬عندما‭ ‬انطلق‭ ‬بالكرة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬وراوغ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬ولعب‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬اصطدمت‭ ‬بالقائم‭ ‬وارتدت‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬أرثر‭ ‬مدافع‭ ‬سيراميكا‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ ‬ليفوز‭ ‬الأهلي‭ ‬بالمباراة‭ ‬ويتأهل‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬السوبر‭.‬

وكان‭ ‬فيوتشر‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬بيراميدز‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬14-13‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

ويدين‭ ‬فيوتشر‭ ‬بالفوز‭ ‬الى‭ ‬حارسه‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬‮«‬جنش‮»‬‭ ‬اثر‭ ‬تصديه‭ ‬لاربعة‭ ‬ركلات‭ ‬ترجيح،‭ ‬ليتأهل‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائية‭.‬