صدارة الوصل وهاتريك لورينسي أبرز مشاهد الجولة الـ12

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- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبوظبي - (وام): مع ختام مباريات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أمس الأول الأحد، استطاع الوصل المتصدر بـ30 نقطة أن يوسع الفارق بينه وبين العين أقرب ملاحقيه إلى 5 نقاط، عقب فوزه على شباب الأهلي في قمة مباريات الجولة بنتيجة 2-1، الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق 6 نقاط، ليحسم الوصل مسألة تتويجه بطلا للشتاء قبل ختام الدور الأول للمسابقة. كما تمكن الوصل من تحقيق رقم مميز بإنهاء 12 مباراة في مسابقة دوري المحترفين، دون أن يتلقى أي خسارة.
وشهدت الجولة التي أقيمت مبارياتها على مدار يومين تسجيل 24 هدفا، بمعدل 3.42 أهداف في مباراة الواحدة، وكانت مباراة خورفكان مع الوحدة التي انتهت بنتيجة 3-2 الأكثر تهديفا، فيما كان لقاء تعادل الشارقة مع عجمان 1-1 الأقل بواقع هدفين.
وكان لافتا أن جميع فرق المسابقة لم تتمكن من الحفاظ على شباكها نظيفة خلال الجولة، حيث تلقت جميع الشباك أهدافا، وكان أكثرها كل من حتا، والبطائح، وخورفكان، بـ3 أهداف لكل فريق.
وخلال الجولة ابتسمت الأرض لأصحابها في 4 مواجهات شهدت فوز النصر على الإمارات 2-1، والجزيرة على حتا 3-1، وبني ياس على كلباء 2-1، وخورفكان على الوحدة 3-2، فيما كان التعادل إيجابيا بمباراة واحدة بين الشارقة وعجمان 1-1.
ولعبت أهداف الوقت القاتل (90+) دورا مهما مرتين في تحقيق الفوز، وذلك في اللقاء الذي فاز فيه النصر على الإمارات، بعدما سجل مانولو جابياديف لاعب النصر هدفا بالدقيقة (90+6) ليضمن لفريقه الفوز بعدما كانت النتيجة 1-1، فيما سجل يوسف نياكاتي لاعب بني ياس هدفا بمرمى اتحاد كلباء بالدقيقة (90+4)، وذلك بعدما كانت النتيجة 1-1 أيضا. وبهدف لابا كودجو في مرمى البطائح بالدقيقة 36 أصبح العين بحسب احصائيات رابطة المحترفين الإماراتية أكثر الفرق تسجيلا للأهداف بالشوط الأول هذا الموسم وذلك بواقع 18 هدفا.
وشهدت الجولة أيضا تألق محترف خورفكان لورينسي الذي سجل «هاتريك» الجولة، ليصبح هداف الفريق هذا الموسم برصيد 6 أهداف، وأول لاعب يحرز «هاتريك» لخورفكان في تاريخ دوري المحترفين.
وعلى صعيد سباق الهدافين لا يزال لابا كودجو لاعب العين يواصل انفراده بالصدارة بـ10 أهداف، فيما تمكن عمر خريبين من تقليص الفارق معه إلى هدف واحد. وأشهر قضاة الملاعب خلال الجولة 34 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، فيما تم احتساب 3 ركلات جزاء سجلت جميعها.
وأكد سالم ربيع المدرب السابق لفريقي الوصل والنصر أن الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين شهدت حماسة كبيرة من لاعبي جميع الفرق وخاصة الصدارة من أجل الفوز والحصول على نقاط المباريات، وذلك مع اقتراب ختام الدور الأول.
وأوضح أن فوز الوصل على شباب الأهلي وتوسيع الفارق مع العين إلى 5 نقاط و6 مع شباب الأهلي أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبي الوصل قبل ختام الدور الأول، ما يجعل الاستعدادات مختلفة لجميع الفرق وخاصة المتصدرة استعدادا للدور الثاني.
وقال: فريق الوصل كونه المتصدر عليه أن «يخدم نفسه بنفسه» خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على المكتسبات التي وصل إليها خلال الجولات الماضية بتصدره المسابقة. وعن التوقعات بالنسبة إلى فريقي حتا والإمارات متذيلي جدول الترتيب أكد أنه لا يزال الوقت طويلا من أجل الحكم على من سيهبط إلى دوري الأولى ومن سيبقى، هناك 14 جولة متبقية ولا يزال الطريق طويلا للجميع من أجل التعويض.
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