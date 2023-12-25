صدارة الوصل وهاتريك لورينسي أبرز مشاهد الجولة الـ12

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬مع‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أدنوك‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬الأحد،‭ ‬استطاع‭ ‬الوصل‭ ‬المتصدر‭ ‬بـ30‭ ‬نقطة‭ ‬أن‭ ‬يوسع‭ ‬الفارق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬العين‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬بنتيجة‭ ‬2-1،‭ ‬الذي‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ليحسم‭ ‬الوصل‭ ‬مسألة‭ ‬تتويجه‭ ‬بطلا‭ ‬للشتاء‭ ‬قبل‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة‭. ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬الوصل‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬رقم‭ ‬مميز‭ ‬بإنهاء‭ ‬12‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬أي‭ ‬خسارة‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مبارياتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬تسجيل‭ ‬24‭ ‬هدفا،‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭.‬42‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الواحدة،‭ ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬خورفكان‭ ‬مع‭ ‬الوحدة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬الأكثر‭ ‬تهديفا،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬لقاء‭ ‬تعادل‭ ‬الشارقة‭ ‬مع‭ ‬عجمان‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الأقل‭ ‬بواقع‭ ‬هدفين‭.‬

وكان‭ ‬لافتا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬المسابقة‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬شباكها‭ ‬نظيفة‭ ‬خلال‭ ‬الجولة،‭ ‬حيث‭ ‬تلقت‭ ‬جميع‭ ‬الشباك‭ ‬أهدافا،‭ ‬وكان‭ ‬أكثرها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حتا،‭ ‬والبطائح،‭ ‬وخورفكان،‭ ‬بـ3‭ ‬أهداف‭ ‬لكل‭ ‬فريق‭.‬

وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬ابتسمت‭ ‬الأرض‭ ‬لأصحابها‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مواجهات‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬والجزيرة‭ ‬على‭ ‬حتا‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭ ‬على‭ ‬كلباء‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬وخورفكان‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬التعادل‭ ‬إيجابيا‭ ‬بمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬الشارقة‭ ‬وعجمان‭ ‬1‭-‬1‭.‬

ولعبت‭ ‬أهداف‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ (‬90+‭) ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬الإمارات،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬مانولو‭ ‬جابياديف‭ ‬لاعب‭ ‬النصر‭ ‬هدفا‭ ‬بالدقيقة‭ (‬90+6‭) ‬ليضمن‭ ‬لفريقه‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬1‭-‬1،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬يوسف‭ ‬نياكاتي‭ ‬لاعب‭ ‬بني‭ ‬ياس‭ ‬هدفا‭ ‬بمرمى‭ ‬اتحاد‭ ‬كلباء‭ ‬بالدقيقة‭ (‬90+4‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬1‭-‬1‭ ‬أيضا‭. ‬وبهدف‭ ‬لابا‭ ‬كودجو‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬البطائح‭ ‬بالدقيقة‭ ‬36‭ ‬أصبح‭ ‬العين‭ ‬بحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإماراتية‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تسجيلا‭ ‬للأهداف‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وذلك‭ ‬بواقع‭ ‬18‭ ‬هدفا‭.‬

وشهدت‭ ‬الجولة‭ ‬أيضا‭ ‬تألق‭ ‬محترف‭ ‬خورفكان‭ ‬لورينسي‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬الجولة،‭ ‬ليصبح‭ ‬هداف‭ ‬الفريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬أهداف،‭ ‬وأول‭ ‬لاعب‭ ‬يحرز‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬لخورفكان‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬سباق‭ ‬الهدافين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لابا‭ ‬كودجو‭ ‬لاعب‭ ‬العين‭ ‬يواصل‭ ‬انفراده‭ ‬بالصدارة‭ ‬بـ10‭ ‬أهداف،‭ ‬فيما‭ ‬تمكن‭ ‬عمر‭ ‬خريبين‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭. ‬وأشهر‭ ‬قضاة‭ ‬الملاعب‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬34‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء،‭ ‬و4‭ ‬بطاقات‭ ‬حمراء،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬احتساب‭ ‬3‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬سجلت‭ ‬جميعها‭.‬

وأكد‭ ‬سالم‭ ‬ربيع‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لفريقي‭ ‬الوصل‭ ‬والنصر‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أدنوك‭ ‬للمحترفين‭ ‬شهدت‭ ‬حماسة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬وخاصة‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المباريات،‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬الوصل‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬العين‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬و6‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬أعطى‭ ‬دفعة‭ ‬معنوية‭ ‬كبيرة‭ ‬للاعبي‭ ‬الوصل‭ ‬قبل‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الاستعدادات‭ ‬مختلفة‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬وخاصة‭ ‬المتصدرة‭ ‬استعدادا‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭.‬

وقال‭: ‬فريق‭ ‬الوصل‭ ‬كونه‭ ‬المتصدر‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يخدم‭ ‬نفسه‭ ‬بنفسه‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية‭ ‬بتصدره‭ ‬المسابقة‭. ‬وعن‭ ‬التوقعات‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فريقي‭ ‬حتا‭ ‬والإمارات‭ ‬متذيلي‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوقت‭ ‬طويلا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬سيهبط‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأولى‭ ‬ومن‭ ‬سيبقى،‭ ‬هناك‭ ‬14‭ ‬جولة‭ ‬متبقية‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الطريق‭ ‬طويلا‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعويض‭.‬