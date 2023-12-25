بيراميدز يوقع 3 اتفاقيات مع الوحدة والعين والجزيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭):‬‮

‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توقيع‭ ‬3‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬وشراكة‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬العين‭ ‬والجزيرة‭ ‬والوحدة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لنادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭ ‬شهد‭ ‬توقيع‭ ‬3‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬وشراكة‭ ‬بين‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬و3‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثة‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬العين‭ ‬والجزيرة‭ ‬والوحدة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬يبرمها‭ ‬نادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬لتوسيع‭ ‬أطر‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الأندية،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬الأندية‭ ‬الإماراتية‭ ‬الكبرى‭ ‬لمدى‭ ‬التطور‭ ‬الهائل‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬يحرزه‭ ‬بيراميدز‭ ‬مع‭ ‬إدارته،‭ ‬وقناعتهم‭ ‬بمدى‭ ‬الفائدة‭ ‬التي‭ ‬ستعود‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬تلك‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الكبيرة‭.‬

وأبدى‭ ‬المهندس‭ ‬ممدوح‭ ‬عيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬الإماراتية‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أبوظبي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬ستفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬وشركائه‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬وأن‭ ‬تعود‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬بالتطوير‭ ‬لصالح‭ ‬الأندية‭ ‬الموقعة‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدور‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬مجلس‭ ‬أبوظبي‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬كبرى‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬كان‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬تجميع‭ ‬الأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والتطوير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والامارات‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

أضاف‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬بيراميدز‭ ‬منذ‭ ‬توليها‭ ‬مسئولية‭ ‬النادي‭ ‬وهي‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬على‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬يستحقها،‭ ‬واتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬الثلاثة‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬سيدعم‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬النادي‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬وتطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والقارتين‭ ‬الأفريقية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬واعتزازه‭ ‬الشديد‭ ‬بنادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬كنادي‭ ‬مصري‭ ‬وعربي‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬طلال‭ ‬الهاشمي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬التطوير‭ ‬الرياضي‭ ‬بمجلس‭ ‬أبوظبي،‭ ‬على‭ ‬فخره‭ ‬بوجود‭ ‬بيراميدز‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬سعيد‭ ‬بمدى‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يحرزه‭ ‬النادي‭ ‬المصري‭ ‬وخطواته‭ ‬السريعة‭ ‬ووضع‭ ‬نفسه‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬أندية‭ ‬مصر‭ ‬والعرب‭ ‬والقارة‭ ‬الأفريقية،‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬بسيطة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬ناد‭ ‬ولد‭ ‬عملاقا،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬الثلاثة‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬أندية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬ونادي‭ ‬بيراميدز،‭ ‬ستكون‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬للأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬مستقبلا،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التطوير‭ ‬والتعاون‭.‬

وأشاد‭ ‬خلفان‭ ‬الشامسي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬العين‭ ‬بما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬نادي‭ ‬بيراميدز‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬ناد‭ ‬يسعى‭ ‬للصدارة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها،‭ ‬وسعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬مع‭ ‬بيراميدز‭.‬

وأبدى‭ ‬علي‭ ‬الحمادي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬الجزيرة‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬بيراميدز‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة،‭ ‬وأشاد‭ ‬بإدارة‭ ‬النادي‭ ‬وخططها‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬والانتشار،‭ ‬وأبدى‭ ‬تفاؤله‭ ‬بتواجد‭ ‬بيراميدز‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬ليخوض‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الجزيرة‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬الجنيبي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬الوحدة‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بيراميدز‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الناديين‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬تعاون‭ ‬وشراكة‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬آليات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاقية‭ ‬واضحة‭ ‬وسيعود‭ ‬أثرها‭ ‬على‭ ‬الناديين‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬



