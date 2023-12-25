النصر لتعميق جراح حامل اللقب

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- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): يسعى النصر إلى استغلال ظروف مضيفه الاتحاد حامل اللقب عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من بطولة السعودية في كرة القدم.
ويعاني الاتحاد من مشاكل فنية ومعنوية عدة أثرت على نتائجه وأبعدته عن المنافسة على الحفاظ على لقبه بطلا الدوري، حيث تراجع إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.
وزادت الإصابات المتلاحقة لعدد من لاعبيه لاسيما في خط الدفاع الذي يفتقد لأكثر من خمسة لاعبين، من معاناة حامل اللقب الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات وكان في الدور الأول لمونديال الأندية عندما تغلب على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل أن يودع من الدور الثاني بخسارته أمام الأهلي المصري 1-3.
ودفعت النتائج المخيبة إدارة الاتحاد إلى إقالة مدربها البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو وتعاقدت مع الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في 18 نوفمبر الماضي دون أن ينجح الأخير في إعادة الفريق إلى سكة التألق.
وقاد غاياردو الاتحاد في ثماني مباريات حتى الآن، فحقق الفوز أربع مرات مقابل تعادل أمام الاتفاق وثلاث هزائم كانت في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات بينها اثنتان في الدوري أمام مضيفه ضمك وضيفه الرائد بنتيجة واحدة 1-3.
وشدد مهاجمه البرازيلي رومارينيو على ضرورة الفوز على النصر من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، وقال في تصريحات تليفزيونية «سوء الحظ يلازمنا ولم نحقق ما نريد، والأداء ليس مرضيا لنا، ولكننا نعاني من غيابات، وهذا ما أثر على مستوانا بشدة».
وأضاف «سنركز على مباراة النصر كي نستعيد الانتصارات وتحسين المعنويات، الكل يعلم أننا نعيش حالة صعبة وموقفنا غير جيد». وتابع «علينا العمل كي نتدارك الموقف».
وسيعول الاتحاد على عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه عبر الباب الكبير، وخصوصاً أنه يمتلك أسماء مميزة في معظم المراكز يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والبرازيليون رومارينيو وإيغور كورنادو وفابينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى جانب فيصل الغامدي وحسن كادش وأحمد بامسعود.
لكن المهمة لن تكون سهلة أمام النصر صاحب المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف جاره الهلال.
ويسير النصر بشكل جيد في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويعتبر حالياً في أفضل حالاته في ظل تكامل صفوفه، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الثالث توالياً في الدوري وتقليص الفارق مع الهلال إلى سبع نقاط.
وقال لاعبه البرازيلي أليكس تيليس «سنقاتل حتى آخر مباراة في الدوري، ونعد الجماهير بالعمل من أجل تقديم مستويات رائعة في كل مباراة».
ويضم النصر مجموعة من العناصر المميزة بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفاً، ومواطنه أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي تاليسكا والإيفواري سيكو فوفانا وسلطان الغنام وعلي لاجامي.
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