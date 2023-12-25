النصر لتعميق جراح حامل اللقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬ظروف‭ ‬مضيفه‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬بجدة،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

ويعاني‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬فنية‭ ‬ومعنوية‭ ‬عدة‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬نتائجه‭ ‬وأبعدته‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬تراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭.‬

وزادت‭ ‬الإصابات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الدفاع‭ ‬الذي‭ ‬يفتقد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬لاعبين،‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬أوكلاند‭ ‬سيتي‭ ‬النيوزيلندي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يودع‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬1-3‭.‬

ودفعت‭ ‬النتائج‭ ‬المخيبة‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬إقالة‭ ‬مدربها‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬إشبيريتو‭ ‬سانتو‭ ‬وتعاقدت‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬التألق‭.‬

وقاد‭ ‬غاياردو‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬فحقق‭ ‬الفوز‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بينها‭ ‬اثنتان‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬وضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬بنتيجة‭ ‬واحدة‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وشدد‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬رومارينيو‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تليفزيونية‭ ‬‮«‬سوء‭ ‬الحظ‭ ‬يلازمنا‭ ‬ولم‭ ‬نحقق‭ ‬ما‭ ‬نريد،‭ ‬والأداء‭ ‬ليس‭ ‬مرضيا‭ ‬لنا،‭ ‬ولكننا‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬غيابات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬مستوانا‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنركز‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬النصر‭ ‬كي‭ ‬نستعيد‭ ‬الانتصارات‭ ‬وتحسين‭ ‬المعنويات،‭ ‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬أننا‭ ‬نعيش‭ ‬حالة‭ ‬صعبة‭ ‬وموقفنا‭ ‬غير‭ ‬جيد‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬العمل‭ ‬كي‭ ‬نتدارك‭ ‬الموقف‮»‬‭.‬

وسيعول‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لاستعادة‭ ‬توازنه‭ ‬عبر‭ ‬الباب‭ ‬الكبير،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنه‭ ‬يمتلك‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المراكز‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬ومواطنه‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬والبرازيليون‭ ‬رومارينيو‭ ‬وإيغور‭ ‬كورنادو‭ ‬وفابينيو‭ ‬والمغربي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬حمدالله،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فيصل‭ ‬الغامدي‭ ‬وحسن‭ ‬كادش‭ ‬وأحمد‭ ‬بامسعود‭.‬

لكن‭ ‬المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬جاره‭ ‬الهلال‭.‬

ويسير‭ ‬النصر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها،‭ ‬ويعتبر‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تكامل‭ ‬صفوفه،‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭. ‬

وقال‭ ‬لاعبه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليكس‭ ‬تيليس‭ ‬‮«‬سنقاتل‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬ونعد‭ ‬الجماهير‭ ‬بالعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

ويضم‭ ‬النصر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬متصدر‭ ‬قائمة‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ ‬17‭ ‬هدفاً،‭ ‬ومواطنه‭ ‬أوتافيو‭ ‬والكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والبرازيلي‭ ‬تاليسكا‭ ‬والإيفواري‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬وسلطان‭ ‬الغنام‭ ‬وعلي‭ ‬لاجامي‭.‬