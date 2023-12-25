((المـلكـة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬بودابست،‭ ‬توّجت‭ ‬العداءة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الرائعة‭ ‬شاكاري‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬بطلة‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬وفازت‭ ‬بأول‭ ‬لقب‭ ‬عالمي‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المسافة‭ ‬الملكة‭ ‬لمسابقات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭.‬

بعمر‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين،‭ ‬خاضت‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاتها‭ ‬الكبرى‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬إيقاف‭ ‬نتيجة‭ ‬سقوطها‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬للمنشطات‭ ‬أظهر‭ ‬تعاطيها‭ ‬للقنب‭ ‬قبل‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لمونديال‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬يوجين،‭ ‬متأثرة‭ ‬بمشاكلها‭ ‬الرياضية‭ ‬والشخصية‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬2023‭ ‬ردّدت‭ ‬ابنة‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬متحدية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لم‭ ‬أعد،‭ ‬أنا‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬عبارة‭ ‬انتشرت‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حيث‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬النجمات‭ ‬الكبيرات‭ ‬الأخريات‭ ‬في‭ ‬رياضتها‭.‬

مساء‭ ‬ذلك‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بودابست،‭ ‬كانت‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬في‭ ‬الخانة‭ ‬التاسعة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الانطلاق‭ ‬بعدما‭ ‬بلغت‭ ‬النهائي‭ ‬بصعوبة‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬خاسرتين‭ ‬إثر‭ ‬بداية‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وكالعادة،‭ ‬كانت‭ ‬بدايتها‭ ‬متوسطة‭ ‬لكنها‭ ‬شقت‭ ‬طريقها‭ ‬كالسهم‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مسجلة‭ ‬زمناً‭ ‬قياسياً‭ ‬للبطولة‭ ‬قدره‭ ‬10‭.‬65‭ ‬ثوان،‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للتفوق‭ ‬على‭ ‬الجامايكيتين‭ ‬شيريكا‭ ‬جاكسون‭ ‬الثانية‭ ‬والفائزة‭ ‬باللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬شيلي‭-‬آن‭ ‬فرايزر‭-‬برايس‭ ‬الثالثة‭.‬

وصرخت‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬بعدما‭ ‬التقطت‭ ‬أنفاسها‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عدت،‭ ‬لقد‭ ‬عدت‭!‬‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدرس‭ ‬الذي‭ ‬تعلمته‭ ‬هو‭ ‬للآخرين‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬للاستلهام‭ ‬من‭ ‬فوزها‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستسلموا‭ ‬أبداً‭. ‬لا‭ ‬تسمحوا‭ ‬أبداً‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬الغرباء‭ ‬بإحباطكم،‭ ‬لكن‭ ‬اسمحوا‭ ‬لأنفسكم‭ ‬فقط‭ ‬بالقتال‭ ‬وتقرير‭ ‬مصيركم‮»‬‭. ‬وعودتها‭ ‬اكتملت‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بإحرازها‭ ‬برونزية‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬متر،‭ ‬ثم‭ ‬ذهبية‭ ‬التتابع‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬