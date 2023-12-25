العرض القطري لم يصل إلى المنامة

تلقى‭ ‬نجم‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬عرضا‭ ‬شفيها‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬وينتظر‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬العرض‭ ‬الرسمي‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬مرتبط‭ ‬بعقد‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬مواسم‭ ‬والمتبقي‭ ‬منه‭ ‬موسمين‭ ‬آخرين‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الباب‭ ‬مفتوح‭ ‬للاحتراف‭ ‬ونادي‭ ‬المنامة‭ ‬يشجع‭ ‬لاعبيه‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬حينما‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬مناسبة‭.‬

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