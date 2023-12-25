في ختام القسم الأول..اليوم قمة دوري الطاولة بين سار والبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬تشهد‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قمة‭ ‬ختام‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬لدوري‭ ‬العموم‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬سار‭ ‬والوصيف‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭.‬

وتعتبر‭ ‬المواجهة‭ ‬قوية‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الفريقان‭ ‬طوال‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول،‭ ‬حيث‭ ‬سيتصدر‭ ‬الفائز‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

ويشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬فريق‭ ‬سار‭ ‬المدرب‭ ‬البحريني‭ ‬سيدصادق‭ ‬محفوظ،‭ ‬ويمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬مثل‭ ‬أنور‭ ‬مكي‭ ‬وسيدمرتضى‭ ‬حسين‭ ‬وعلي‭ ‬عباس‭ ‬وسيدحسين‭ ‬سيدحسن‭.‬

أما‭ ‬البحرين‭ ‬فيشرف‭ ‬على‭ ‬تدريبه‭ ‬المدرب‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬الهاشمي،‭ ‬ويمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬مثل‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬وإلياس‭ ‬إلياسي‭ ‬ومحمد‭ ‬عباس‭ ‬ويوسف‭ ‬البوفلاسة‭.‬

وأكمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬لهذه‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مسك‭ ‬ختام‭ ‬للقسم‭ ‬الأول،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريقين‭ ‬قوية‭ ‬وتخرج‭ ‬بمستويات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭.‬