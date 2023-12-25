في ختام القسم الأول..اليوم قمة دوري الطاولة بين سار والبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تشهد صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، اليوم الثلاثاء قمة ختام القسم الأول لدوري العموم لكرة الطاولة بين حامل اللقب سار والوصيف البحرين وذلك عند الساعة السادسة مساء على صالة الاتحاد بالرفاع.
وتعتبر المواجهة قوية عطفا على المستويات البارزة التي قدمها الفريقان طوال مشوارهما في القسم الأول، حيث سيتصدر الفائز القسم الأول من الدوري.
ويشرف على تدريب فريق سار المدرب البحريني سيدصادق محفوظ، ويمتلك لاعبين مميزين مثل أنور مكي وسيدمرتضى حسين وعلي عباس وسيدحسين سيدحسن.
أما البحرين فيشرف على تدريبه المدرب البحريني حسين الهاشمي، ويمتلك لاعبين مميزين مثل راشد سند وإلياس إلياسي ومحمد عباس ويوسف البوفلاسة.
وأكمل الاتحاد البحريني لكرة الطاولة كافة التحضيرات لهذه المواجهة التي تعتبر مسك ختام للقسم الأول، ودائما ما تكون مواجهة الفريقين قوية وتخرج بمستويات فنية عالية.
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