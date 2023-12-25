لاعب الحد هشام منصور لـ((أخبار الخليج الرياضي)):لم نقدم أمام المنامة وبإمكاننا التقدم للأمام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشار لاعب الحد لكرة القدم هشام منصور النايم إلى أن فريقه لم يقدم المستوى المأمول خلال مباراته التي خسرها أمام المنامة ضمن الجولة العاشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز.
ويرى هشام منصور من خلال تصريحه لـ«أخبار الخليج الرياضي» أن مباراة المنامة هي أسوأ مباراة لفريقه من ناحية الأداء مقارنة بالمباريات السابقة التي لعبها، حيث الفرص التي تُشن على مرماه دائمًا ما تترجم إلى أهداف، وفي المقابل فريقه يهاجم ويخلق الفرص إلا أنه يخفق في التسجيل، وهذا يعني أن هناك مشكلة ذهنية.
وبين هشام منصور أن الفريق قادر على التحرك من موقعه المتأخر في سلم الترتيب والتقدم للأمام شرط أن يتم استقطاب محترفين يكونون عنصر إضافة ويصنعون الفارق الفني، وهذا سيكون من خلال سوق الانتقالات الشتوية، حيث مصلحة نادي الحد في كل شيء ولابد الالتفات لهذه النقطة تمامًا. موضحًا أن هناك بعض الأندية لديها محترفون يقدمون مستويات عالية ومميزة تخدم فرقهم، وهم في الحد لديهم محترفون أيضًا ولكن دون المستوى ويجلسون في المدرجات.
وأكد هشام منصور أن الحد قادر على العودة لوضعه الطبيعي إذا ما تم تدعيم صفوفه بالشكل الصحيح، وفارق النقاط الحاصل بين فريقه والفرق التي أمامه ليست بالكبيرة، وهناك مباريات متبقية يجب التعامل معها بالشكل المثالي لتحقيق هذا الهدف.
ويحتل فريق الحد المركز قبل الأخير برصيد (8 نقاط) من فوزين وخسارتين و6 هزائم.
MENAFN25122023000055011008ID1107656059
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.