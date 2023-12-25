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لاعب الحد هشام منصور لـ((أخبار الخليج الرياضي)):لم نقدم أمام المنامة وبإمكاننا التقدم للأمام

12/25/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشار‭ ‬لاعب‭ ‬الحد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هشام‭ ‬منصور‭ ‬النايم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬خلال‭ ‬مباراته‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

ويرى‭ ‬هشام‭ ‬منصور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬هي‭ ‬أسوأ‭ ‬مباراة‭ ‬لفريقه‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الأداء‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمباريات‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬لعبها،‭ ‬حيث‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تُشن‭ ‬على‭ ‬مرماه‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تترجم‭ ‬إلى‭ ‬أهداف،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬فريقه‭ ‬يهاجم‭ ‬ويخلق‭ ‬الفرص‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يخفق‭ ‬في‭ ‬التسجيل،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬ذهنية‭. ‬

وبين‭ ‬هشام‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬المتأخر‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬والتقدم‭ ‬للأمام‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استقطاب‭ ‬محترفين‭ ‬يكونون‭ ‬عنصر‭ ‬إضافة‭ ‬ويصنعون‭ ‬الفارق‭ ‬الفني،‭ ‬وهذا‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية،‭ ‬حيث‭ ‬مصلحة‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ولابد‭ ‬الالتفات‭ ‬لهذه‭ ‬النقطة‭ ‬تمامًا‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬لديها‭ ‬محترفون‭ ‬يقدمون‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬ومميزة‭ ‬تخدم‭ ‬فرقهم،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬لديهم‭ ‬محترفون‭ ‬أيضًا‭ ‬ولكن‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬ويجلسون‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭.‬

وأكد‭ ‬هشام‭ ‬منصور‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬لوضعه‭ ‬الطبيعي‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تدعيم‭ ‬صفوفه‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح،‭ ‬وفارق‭ ‬النقاط‭ ‬الحاصل‭ ‬بين‭ ‬فريقه‭ ‬والفرق‭ ‬التي‭ ‬أمامه‭ ‬ليست‭ ‬بالكبيرة،‭ ‬وهناك‭ ‬مباريات‭ ‬متبقية‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارتين‭ ‬و6‭ ‬هزائم‭.‬

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