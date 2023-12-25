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سبب غياب ((نوروز)) خلاف مع المدرب

12/25/2023 7:21:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خاض‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬محلية‭ ‬وخارجية‭ ‬دون‭ ‬الكابتن‭ ‬حسن‭ ‬نوروز‭ ‬المبتعد‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬اليوناني‭ ‬لينوس‭ ‬غافريال،‭ ‬وحاول‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬التدخل‭ ‬لحل‭ ‬هذا‭ ‬الخلاف‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إصرار‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬عودة‭ ‬اللاعب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستياء‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير‭ ‬وقد‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬دبي‭ ‬رغم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

ويبحث‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬عن‭ ‬استقرار‭ ‬الأمور‭ ‬ويواجه‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إيقاف‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬والجماهير،‭ ‬واستقالة‭ ‬لينوس‭ ‬مؤخرا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬احتمالية‭ ‬احتراف‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬الأبرز‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ (‬موستي‭) ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬فكيف‭ ‬سيتغلب‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬ليواصل‭ ‬نجاحه‭ ‬ويحصد‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬البطولات؟‭.‬

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