سبب غياب ((نوروز)) خلاف مع المدرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خاض فريق المنامة لكرة السلة أكثر من مباراة محلية وخارجية دون الكابتن حسن نوروز المبتعد عن الفريق منذ فترة طويلة بسبب خلاف مع المدرب اليوناني لينوس غافريال، وحاول الجهاز الإداري أكثر من مرة التدخل لحل هذا الخلاف لكن من دون جدوى في ظل إصرار المدرب على رفض عودة اللاعب، الأمر الذي شكل حالة من الاستياء لدى الجماهير وقد انعكس ذلك على أداء الفريق في مباراته الأخيرة أمام فريق شباب الأهلي دبي رغم تحقيق الفوز في النهاية.
ويبحث نادي المنامة عن استقرار الأمور ويواجه تحديات كبيرة في ظل إيقاف أحمد سلمان والجماهير، واستقالة لينوس مؤخرا، بالإضافة الى احتمالية احتراف نجم الفريق الأبرز مصطفى حسين (موستي) في دولة قطر، فكيف سيتغلب نادي المنامة على كل هذه التحديات ليواصل نجاحه ويحصد مزيدا من البطولات؟.
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