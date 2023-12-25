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الاتحـاد يقـرب المحـرق من الهبـوط

12/25/2023 7:21:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


أطاح‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمنافسه‭ ‬المحرق‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬102‭/‬96‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ووضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬قدمه‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬تعقد‭ ‬موقف‭ ‬المحرق‭ ‬كثيرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم‭ ‬وفقد‭ ‬فرصة‭ ‬تقرير‭ ‬مصيره‭ ‬بيده‭ ‬وبات‭ ‬مصيره‭ ‬بيد‭ ‬الآخرين‭ ‬وقريب‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭.‬

وحبست‭ ‬المباراة‭ ‬الأنفاس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تبادل‭ ‬الفريقين‭ ‬التسجيل‭ ‬والتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬والتكافؤ‭ ‬الذي‭ ‬سادها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الفترات‭ ‬الأربع،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬30/20‭)‬،‭ (‬26/32‭)‬،‭ (‬22/28‭)‬،‭ (‬24/16‭)‬،‭ ‬وتألق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬كلينتوني‭ ‬ايرلي‭
‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬جوردن‭ ‬واشنغتون‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬كويد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬حسين‭ ‬سلمان‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬أوستن‭ ‬داي‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

ودخل‭ ‬المحرق‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭ ‬وبات‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬القادمتين‭ ‬أمام‭ ‬سماهيج‭ ‬والحالة‭ ‬وانتظار‭ ‬تعثر‭ ‬النجمة‭ ‬أو‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬مبارياتهما‭ ‬المتبقية‭.‬


مباريات‭ ‬اليوم

وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬يلتقي‭ ‬الحالة‭ ‬بمنافسه‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬سماهيج‭ ‬والبحرين‭.‬

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