الاتحـاد يقـرب المحـرق من الهبـوط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أطاح فريق الاتحاد بمنافسه المحرق بعد الفوز عليه بنتيجة 102/96 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم في انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
ووضع الاتحاد قدمه في الدورة السداسية بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة من ستة انتصارات وخسارتين، بينما تعقد موقف المحرق كثيرا بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات وأربع هزائم وفقد فرصة تقرير مصيره بيده وبات مصيره بيد الآخرين وقريب جدا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم القادم.
وحبست المباراة الأنفاس في ظل تبادل الفريقين التسجيل والتقدم بالنتيجة والتكافؤ الذي سادها على مدار الفترات الأربع، وجاءت نتائج الفترات: (30/20)، (26/32)، (22/28)، (24/16)، وتألق من الاتحاد الأمريكي كلينتوني ايرلي
بتسجيله 41 نقطة ومواطنه جوردن واشنغتون 28 نقطة ومحمد كويد 9 نقاط وحسين محمد 9 نقاط وحسن فهد 9 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من المحرق حسين سلمان 15 نقطة ومحمد حسين 14 نقطة وبدر عبدالله 14 نقطة ومحمد ناصر 14 نقطة والأمريكي تايلور ويلكرسون 14 نقطة ومواطنه أوستن داي 11 نقطة وعلي جعفر 11 نقطة.
ودخل المحرق بهذه الخسارة النفق المظلم وبات بحاجة إلى الفوز في مباراتيه القادمتين أمام سماهيج والحالة وانتظار تعثر النجمة أو النويدرات في مبارياتهما المتبقية.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الثلاثاء مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة التاسعة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، يلتقي الحالة بمنافسه مدينة عيسى في المواجهة الأولى التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءً المواجهة الثانية التي تجمع بين فريقي سماهيج والبحرين.
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