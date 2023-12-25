الأهلي يرفض الخسارة ويتعادل مع الشبابالرفاع يجتاز البسيتين ويعتلي صدارة دورينا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتلى فريق الرفاع صدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعدما اجتاز نظيره البسيتين بنتيجة (1/0) في المباراة التي جمعتهما على استاد المحرق أمس الاثنين في ختام الجولة العاشرة من المنافسات.
وسجل هدف الرفاع جويل فينيسيوس بالدقيقة (69)، وبذلك حقق الرفاع فوزه السادس ورفع رصيده إلى (19 نقطة) مع امتلاكه لمباراة مؤجلة أمام سترة، والبسيتين بهذه الخسارة الخامسة تجمد رصيده عند (7 نقاط) في المركز الأخير.
وفي المباراة الأخرى، رفض فريق الأهلي الخروج خاسرًا أمام نظيره الشباب وتعادل معه بنتيجة (1/1) في المباراة التي أقيمت على استاد البحرين الوطني.
وسجل هدف الشباب روميو بالدقيقة (65) فيما سجل هدف الأهلي سيد مهدي شرف بالدقيقة (87)، وبذلك أصبح الشباب
رصيد
(9 نقاط)، والأهلي بهذا التعادل الخاسر أصبح رصيده (18 نقطة) في المركز الثاني.
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