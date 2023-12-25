الأهلي يرفض الخسارة ويتعادل مع الشبابالرفاع يجتاز البسيتين ويعتلي صدارة دورينا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









اعتلى‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬صدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعدما‭ ‬اجتاز‭ ‬نظيره‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المحرق‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الرفاع‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬69‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الرفاع‭ ‬فوزه‭ ‬السادس‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬19‭ ‬نقطة‭) ‬مع‭ ‬امتلاكه‭ ‬لمباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬سترة،‭ ‬والبسيتين‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬7‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬رفض‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬الخروج‭ ‬خاسرًا‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الشباب‭ ‬وتعادل‭ ‬معه‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬الشباب‭ ‬روميو‭ ‬بالدقيقة‭ (‬65‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الأهلي‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف‭ ‬بالدقيقة‭ (‬87‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬الشباب

رصيد‮

‬‭(‬9‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والأهلي‭ ‬بهذا‭ ‬التعادل‭ ‬الخاسر‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬18‭ ‬نقطة‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬