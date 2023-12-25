((كايو)) البرازيلي يعزز صفوف دار كليب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تشير الأخبار المتداولة إلى تعاقد نادي دار كليب مع البرازيلي كايو أوليفيرا من مواليد 1996 ويبلغ طوله 199سم لتعزيز صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في مركز2.
ومتى ما كان كايو في المستوى المأمول فإنه سيشكل إضافة لعنيد دار كليب الذي بات يقدم عروضا قوية وضعته في المركز الثاني بـ8 نقاط خلف الأهلي المتصدر بـ9 نقاط.
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