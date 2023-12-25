((كايو)) البرازيلي يعزز صفوف دار كليب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تشير‭ ‬الأخبار‭ ‬المتداولة‭ ‬إلى‭ ‬تعاقد‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مع‭ ‬البرازيلي‭ ‬كايو‭ ‬أوليفيرا‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1996‭ ‬ويبلغ‭ ‬طوله‭ ‬199سم‭ ‬لتعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬مركز2‭.‬

ومتى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬كايو‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول‭ ‬فإنه‭ ‬سيشكل‭ ‬إضافة‭ ‬لعنيد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يقدم‭ ‬عروضا‭ ‬قوية‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بـ8‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬الأهلي‭ ‬المتصدر‭ ‬بـ9‭ ‬نقاط‭.‬