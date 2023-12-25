التضامن يفوز في لقاء الأخطاء وصدارة مؤقتة للبسيتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عوض‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬خسارة‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬23‭-‬25،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬9‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬ارتكب‭ ‬فيه‭ ‬الفريقان‭ ‬48‭ ‬خطأ‭ ‬مباشرا‭ ‬بالجولة‭ ‬الثانية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وأداره‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ (‬1‭) ‬ومنير‭ ‬مكي‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليرفع‭ ‬التضامن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارة،‭ ‬وظل‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬خاسرتين‭.‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬متكافئة،‭ ‬بينما‭ ‬فرض‭ ‬التضامن‭ ‬أفضليته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬تصدر‭ ‬فريق‭ ‬البسيتين‭ ‬الترتيب‭ ‬مؤقتا‭ ‬بـ6‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المعامير‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الثانية‭ (‬بدون‭ ‬رصيد‭) ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬1‭) ‬وسامي‭ ‬سويد‭ (‬2‭).‬

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‬وسيطر

البسيتين‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وتحسن‭ ‬أداء‭ ‬المعامير‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬17‭-‬14‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬الذي‭ ‬زج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإعداد‭ ‬النتيجة‭ ‬لفريقه‭ ‬البسيتين،‭ ‬وشهد‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬تكافؤا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬24‭-‬23‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬سيد‭ ‬ماجد‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬البسيتين‭.‬