التضامن يفوز في لقاء الأخطاء وصدارة مؤقتة للبسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عوض فريق التضامن خسارة الجولة الأولى من دوري الاتحاد للكرة الطائرة بفوزه على فريق اتحاد الريف بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-21، 23-25، 25-18، 25-9 في لقاء ارتكب فيه الفريقان 48 خطأ مباشرا بالجولة الثانية الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وأداره الدوليان علي كاظم (1) ومنير مكي (2)، ليرفع التضامن رصيده إلى 4 نقاط من فوز وخسارة، وظل اتحاد الريف بدون رصيد بعد جولتين خاسرتين.
وقدم الفريقان ثلاثة أشواط متكافئة، بينما فرض التضامن أفضليته في الشوط الرابع.
وفي المباراة الثانية تصدر فريق البسيتين الترتيب مؤقتا بـ6 نقاط بعد تحقيقه فوزه الثاني على حساب المعامير الذي مني بخسارته الثانية (بدون رصيد) بثلاثة أشواط دون رد 25-15، 25-21، 25-23، في المباراة التي قادها الدوليان محمد خاتم (1) وسامي سويد (2).
وسيطر
البسيتين على الشوط الأول، وتحسن أداء المعامير في الشوط الثاني 17-14 قبل أن يقلب أحمد عبد الحسين الذي زج به في مركز الإعداد النتيجة لفريقه البسيتين، وشهد الشوط الثالث تكافؤا بين الفريقين 24-23 قبل أن يضع سيد حسن سيد ماجد نهاية للشوط والمباراة لصالح فريقه البسيتين.
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