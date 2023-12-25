الخباز: مواجهة صعبة وعالي يفوقنا خبرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وصف‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالصعبة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬لفريقه‭ ‬يتمتع‭ ‬بالتنظيم‭ ‬وتمتلك‭ ‬عناصره‭ ‬خبرة‭ ‬تفوق‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبينا‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬كفاية‭ ‬تألق‭ ‬الثنائي‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬والكاميروني‭ ‬بويومو‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬الشباب‭: ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬كاف،‭ ‬وعملنا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬السابقة‭ ‬للمباراة‭ ‬عبر‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬بقية‭ ‬المراكز‭ ‬الهجومية‭ ‬حتى‭ ‬تسجل‭ ‬دعما‭ ‬للثنائي‭.‬