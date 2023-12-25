الخباز: مواجهة صعبة وعالي يفوقنا خبرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وصف محمود الخباز مدرب طائرة الشباب مباراة فريقه اليوم أمام عالي في الجولة الثانية من دوري الاتحاد بالصعبة، لافتا إلى أنّ الفريق المنافس لفريقه يتمتع بالتنظيم وتمتلك عناصره خبرة تفوق خبرة لاعبينا.
وردا على سؤالنا بشأن مدى كفاية تألق الثنائي سيد أحمد مرتضى والكاميروني بويومو في ترجيح كفة فريقه في المباريات قال مدرب الشباب: بدون شك هذا غير كاف، وعملنا خلال الأيام السابقة للمباراة عبر الحصص التدريبية على تفعيل بقية المراكز الهجومية حتى تسجل دعما للثنائي.
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