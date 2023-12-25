وسم حلل يا دويري يتصدر أردنياً وعربياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر وسم "حلل يا دويري" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، في الأردن والوطن العربي.
ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً يوثق لحظة احتفاء أحد مقاتليها بنجاحه في استهداف منزل يتحصن به 10 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، داعيا اللواء فايز الدويري الذي يطل عبر قناة الجزيرة، في وقفات تحليلية لعمليات المقاومة إلى التحليل بعبارة (حلل يا دويري).
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