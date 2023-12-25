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وسم حلل يا دويري يتصدر أردنياً وعربياً

12/25/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر وسم "حلل يا دويري" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، في الأردن والوطن العربي.
ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً يوثق لحظة احتفاء أحد مقاتليها بنجاحه في استهداف منزل يتحصن به 10 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، داعيا اللواء فايز الدويري الذي يطل عبر قناة الجزيرة، في وقفات تحليلية لعمليات المقاومة إلى التحليل بعبارة (حلل يا دويري).



















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