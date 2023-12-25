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مقتل جندي اسرائيلي بعد إصابته بمرض ناتج عن فطريات تنمو في تربة غزة

12/25/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة "كان" العبرية إن أطباء كبار في الاحتلال سيعقدون اجتماع طارئ المناقشة قضية إصابة جنود الاحتلال المصابين بغزة بأمراض خطيرة وصعبة.


وأعلن الاحتلال عن مقتل جندي قبل أسبوعين بعد إصابته بمرض ناتج عن فطريات بتربة قطاع غزة وقد أصيب خلال الاشتباكات مع المقاومين في القطاع.
وأضافت القناة أن لجنة خبراء الأمراض المعدية بالاحتلال سيعقدون اجتماع الأسبوع القادم مع أطباء من جيش الاحتلال لمناقشة قضية الفطريات الخطيرة المعدية التي توجد في تربة قطاع غزة.


وقالت إن بعض الجنود بعد إصابتهم خلال الاشتباكات تلوثت جروحهم بتلك الفطريات. شبكة قدس الاخبارية


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