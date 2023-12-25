تجدد الاشتباكات والقصف المدفعي شرق خان يونس
التاريخ
12/25/2023 7:15:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ويرافق الاشتباكات قصف مدفعي صهيوني على عدد من المناطق.
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