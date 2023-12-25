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هجوم سبراني إيراني يقطع الكهرباء في الكيان

12/25/2023 7:15:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وسائل اعلام عبرية ،ليل الإثنين الثلاثاء ، عن ورود معلومات عن هجوم سيبراني واسع مصدره إيران استهدف منظومة الكهرباء الاسرائيلية ادت لانقطاع الكهرباء عن اغلب المدن.


ورصد موقع خبرني ابرز المدن الفلسطينية المحتلة التي تعرضت لانقطاع الكهرباء ، وتاليا الاسماء :


حيفا
رمات يشاي
الجليل الاسفل
صفد
تل أبيب
بني براك
بيتح تكفا
رعنانا
بئر السبع
راس العين
ريشون لتسيون
ديمونا


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