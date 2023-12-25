هجوم سبراني إيراني يقطع الكهرباء في الكيان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت وسائل اعلام عبرية ،ليل الإثنين الثلاثاء ، عن ورود معلومات عن هجوم سيبراني واسع مصدره إيران استهدف منظومة الكهرباء الاسرائيلية ادت لانقطاع الكهرباء عن اغلب المدن.
ورصد موقع خبرني ابرز المدن الفلسطينية المحتلة التي تعرضت لانقطاع الكهرباء ، وتاليا الاسماء :
حيفا
رمات يشاي
الجليل الاسفل
صفد
تل أبيب
بني براك
بيتح تكفا
رعنانا
بئر السبع
راس العين
ريشون لتسيون
ديمونا
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